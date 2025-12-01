Concurso para Agente Fazendário do Paraná: inscrições encerram hoje às 18h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo para inscrições no concurso público de Agente Fazendário Estadual do Paraná termina nesta quarta-feira (3), às 18h. São oferecidas 60 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 12.960,00. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Cebraspe, mediante pagamento da taxa de R$ 130,00.

O certame contempla seis funções de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes. Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Receita Estadual, na capital ou no interior do Paraná.

Para se inscrever, o candidato deve ler atentamente o edital e certificar-se de que atende aos requisitos do cargo escolhido. No sistema de inscrição, é necessário selecionar o cargo/função, a cidade de realização das provas, declarar estar em dia com as obrigações eleitorais e anexar os documentos exigidos.

O processo seletivo será composto por provas objetivas (P1 e P2) e prova discursiva (P3), todas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações ocorrerão no dia 25 de janeiro de 2026, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.

Informações completas sobre inscrições, requisitos, conteúdo programático e estrutura das provas estão disponíveis no edital no site do Cebraspe. Os candidatos devem guardar o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa para apresentação no dia das provas.