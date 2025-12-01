Prefeitura de Curitiba convoca 33 aprovados em concurso da Saúde para posse

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba convocou 33 candidatos aprovados no concurso público de 2022 para cargos na área da Saúde. Os convocados deverão comparecer na próxima sexta-feira (5/12) para assinatura dos termos de posse e definição das unidades de trabalho, por ordem de classificação. A reunião de nomeação, organizada pela Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP), será realizada no Edifício Delta, no bairro Alto da Glória.

Este é o primeiro grupo de convocados que tomarão posse em dezembro. A expectativa é nomear 277 novos servidores até o início de 2026. A Prefeitura recomenda que os candidatos aprovados acompanhem atentamente as publicações no site oficial para não perderem os prazos.

Foram convocados 14 psicólogos, 10 fonoaudiólogos, 5 farmacêuticos-bioquímicos, 2 terapeutas ocupacionais e 2 fisioterapeutas. A lista completa está disponível no Diário Oficial e no site da Prefeitura. Os candidatos também foram comunicados por e-mail e telegrama.

As reuniões de posse serão realizadas em horários específicos para cada cargo. Os convocados devem apresentar a documentação exigida conforme o edital. O prazo para assumir a vaga é de até 15 dias úteis após a convocação, ou seja, até 8/1/2026.

A Prefeitura informa que ainda serão convocados candidatos aprovados para outras carreiras da área da Saúde, incluindo auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, cirurgião-dentista, técnico de enfermagem e enfermeiro.

