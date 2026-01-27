Concurso de Agente Fazendário do Paraná tem nova data para provas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As provas objetiva (P2) e discursiva (P3) do concurso público de Agente Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR) já têm nova data. O Cebraspe, banca organizadora do processo seletivo, divulgou nesta terça-feira (27/01) o edital que confirma que as provas serão realizadas no dia 22 de fevereiro.

Os candidatos devem consultar o local e o horário das provas diretamente no site da organizadora, em edital que será disponibilizado no dia 9 de fevereiro. As provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.

A nova data diz respeito apenas às provas P2 e P3, que foram adiadas em razão da necessidade de ajustes no processo de aplicação. Já a prova P1, realizada na manhã do último domingo (25/01), segue válida.

De acordo com o mais recente edital, quem não fez a P1 poderá comparecer para a da P2 e da P3 sem qualquer impedimento. No entanto, não será possível realizar a prova perdida. Segundo dados do Cebraspe, o índice de abstenção foi de 46,41%.

Para a realização das provas, os candidatos devem comparecer ao local designado levando caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Ainda de acordo com a Secretaria da Fazenda, mesmo com o adiamento de parte do processo seletivo, o cronograma original será mantido. A previsão é que o resultado final e a convocação dos aprovados aconteçam ainda no primeiro semestre.

Gabarito preliminar do concurso de Agente Fazendário

A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva P1 também já pode ser feita até 29 de janeiro, às 18 horas, assim como o prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas.

Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva P1 serão disponibilizados no dia 30 de janeiro.

Vagas disponíveis pelo concurso

O concurso contempla seis funções de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes, além do cadastro de reserva.

Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Receita Estadual, tanto em Curitiba quanto no Interior do Paraná.

Para mais detalhes, consulte o edital disponível no site do Cebraspe.