Concurso com 641 vagas para a Sesa/PR ganha data para ser publicado

O Governo do Estado vai abrir as portas para 641 novos profissionais na Secretaria de Estado da Saúde em 2026. O concurso público, o primeiro para o quadro da saúde desde 2016, oferecerá oportunidades para cargos de nível técnico e superior, com edital previsto para ser publicado até o final de janeiro.

A Fundação FAFIPA, de Paranavaí, será a banca responsável pela organização do certame. O documento trará informações detalhadas sobre locais das provas, período de inscrições e outros detalhes importantes para os candidatos.

Vagas para diferentes áreas

Das 641 vagas disponíveis, 325 são destinadas a Promotores de Saúde Profissional, abrangendo uma ampla gama de especialidades: administrador, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, economista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, médico, médico hematologista, médico do trabalho, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e odontólogo.

As 316 vagas restantes contemplam as áreas técnicas, distribuídas entre técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de segurança do trabalho.

“São profissionais que vão vir para colaborar e atender a nossa população. Teremos um reforço bastante importante no quadro profissional”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações para fortalecer o sistema de saúde estadual. Nos últimos meses, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também oficializou 4,5 mil promoções e progressões dos servidores do Quadro Próprio da Saúde (QPSS) através de diversas resoluções publicadas.

