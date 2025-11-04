Paraná abre concurso para Agente Fazendário com salários de quase R$ 13 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná publicou o aguardado edital do concurso para Agente Fazendário Estadual, com remuneração inicial bem atrativa: R$ 12.960,00. As inscrições começam nesta terça-feira (04/11) e contam com a assinatura oficial do secretário Norberto Ortigara, que deu o sinal verde para a publicação no Diário Oficial.

Quer participar? As inscrições vão até 3 de dezembro, exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 130,00, mas fique ligado: há possibilidade de isenção para quem está no CadÚnico, doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas com deficiência e convocados pela Justiça Eleitoral.

+ Leia mais Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Curitiba iniciam nesta segunda

O certame, que será organizado pelo Cebraspe, é um dos principais reforços para o quadro técnico da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e da Receita Estadual (REPR) nos últimos anos.

São 60 vagas imediatas, distribuídas entre ampla concorrência, cotas para pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes. E o melhor: há também cadastro de reserva. As oportunidades são para seis funções diferentes, todas exigindo nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de TI.

Segundo Ortigara, esse concurso é uma chance e tanto para quem sonha com o serviço público e também para o Estado, que precisa reforçar seu quadro com gente qualificada. “A presença desses novos agentes vai fortalecer a atuação da Fazenda e da Receita Estadual, garantindo mais eficiência, transparência e qualidade na gestão das finanças públicas”, disse.

Ah, um detalhe importante: os aprovados podem ser lotados em qualquer unidade da Sefa ou da Receita, seja na capital ou no interior do Paraná.

O processo seletivo terá provas objetivas (P1 e P2) e uma discursiva (P3), todas eliminatórias e classificatórias. A data já está marcada: 25 de janeiro de 2026, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.

A P1 vai cobrar conhecimentos gerais como Português, Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, entre outros. Já a P2 focará nos conhecimentos específicos da função escolhida, enquanto a P3 será uma redação sobre tema relacionado à Gestão Pública.

O edital completo está disponível no site do Cebraspe, com todas as informações sobre inscrições, requisitos, conteúdo programático e estrutura das provas.