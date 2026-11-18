A previsão do tempo para Londrina nesta quinta-feira (19) indica um dia de céu completamente nublado, com temperaturas elevadas e possibilidade de precipitação. O clima em Londrina trará máxima de 30,9ºC e mínima de 22,2ºC, com sensação térmica podendo alcançar 34,3ºC nos horários mais quentes do dia.

Durante o período diurno, a cobertura de nuvens será de 100%, com probabilidade de 15% de chuva e volume estimado em apenas 0,1 mm. Os ventos soprarão do oeste-noroeste a 11 km/h, com rajadas que podem atingir 23 km/h.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 66%, enquanto o índice UV alcançará nível 4, considerado moderado e que requer cuidados com a exposição solar prolongada.

Há possibilidade de trovoadas em Londrina?

Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, existe uma probabilidade de 70% de ocorrência de tempestades com raios durante o dia. Embora a chance de chuva seja relativamente baixa, as condições atmosféricas favorecem a formação de trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde.

No período noturno, o tempo em Londrina permanecerá nublado, com cobertura de 99% e probabilidade de chuva reduzida para 10%. Os ventos mudarão de direção, soprando do sul-sudeste a 5 km/h, com rajadas de até 11 km/h. A umidade relativa do ar aumentará para 86%, com temperatura mínima de 22,2ºC e sensação térmica de 24,6ºC.

O nascer do sol está previsto para as 05h30 (horário de Brasília) e o pôr do sol ocorrerá às 18h49. A combinação de céu nublado, calor intenso e alta umidade caracteriza o clima em Londrina para este dia, típico do período pré-verão na região norte do Paraná.