A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (19) indica condições de céu nublado ao longo de todo o dia, com temperaturas variando entre 18,8ºC e 28,2ºC. O clima em Curitiba será marcado por alta cobertura de nuvens, chegando a 98% durante o período diurno e 100% à noite, o que deve deixar o céu bastante encoberto na capital paranaense.

Durante o dia, os termômetros podem atingir máxima de 28,2ºC, com sensação térmica chegando a 30ºC devido à umidade relativa do ar, que ficará em torno de 70%. Os ventos soprarão de oeste-noroeste a uma velocidade de 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 37 km/h em alguns momentos.

Previsão indica chuva para Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, há 15% de probabilidade de precipitação, com volume esperado de apenas 0,04 mm. Porém, o destaque fica para a probabilidade de trovoadas, que chega a 70% durante o dia e 50% no período noturno. Isso significa que pancadas isoladas de chuva acompanhadas de raios podem ocorrer, especialmente no fim da tarde, exigindo atenção dos moradores.

À noite, as temperaturas caem para mínima de 18,8ºC, mantendo a sensação térmica no mesmo patamar. O tempo em Curitiba continuará nublado, com ventos mais calmos vindos de leste a 6 km/h e rajadas de até 16 km/h. A umidade relativa do ar aumenta para 89%, tornando a noite mais úmida e fechada.

O índice ultravioleta (UV) será moderado durante o dia, atingindo nível 6, o que recomenda o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol nos períodos em que as nuvens se abrirem. O nascer do sol está previsto para as 5h19 e o pôr do sol ocorrerá às 18h45.