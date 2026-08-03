Como agia a quadrilha suspeita de atacar caminhões na BR-116 no Paraná? Nove estão presos

Nove pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (3) durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra uma organização criminosa suspeita de roubar cargas de caminhões na BR-116, principal ligação entre Curitiba e São Paulo. Segundo as investigações, o grupo teria cometido pelo menos 20 assaltos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

De acordo com a PCPR, os crimes ocorriam principalmente no trecho da rodovia que passa por Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A quadrilha utilizava veículos com placas adulteradas para emparelhar com os caminhões e efetuava disparos de arma de fogo para obrigar os motoristas a parar.

Após render as vítimas, os criminosos transferiam rapidamente a carga para outro caminhão e fugiam. As investigações apontam que o grupo agia de forma organizada e monitorava a movimentação na rodovia para escolher os momentos mais favoráveis aos ataques.

Segundo o delegado André Feltes, responsável pelo caso, a organização também se aproveitava de acidentes de trânsito para cometer furtos e roubos de mercadorias. “Quando havia acidentes na região, o grupo monitorava a atuação das equipes de resgate e aproveitava a situação para saquear as cargas dos caminhões envolvidos”, explicou o delegado durante coletiva de imprensa.

A operação desta segunda-feira cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré. Esta é a segunda fase da investigação. A primeira etapa da operação foi realizada em maio de 2025, quando parte da organização criminosa foi desarticulada.

Entre os investigados, quatro já haviam sido presos anteriormente. Dois deles foram detidos em flagrante em janeiro de 2026, logo após o roubo de um caminhão na BR-116. A ação terminou em um acidente que provocou a morte de seis ocupantes de uma van. Eles permanecem presos e tiveram os novos mandados de prisão cumpridos na unidade prisional onde já estavam recolhidos.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e localizar receptadores das cargas roubadas.