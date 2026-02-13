Comércio no Paraná cresce em 2025, superando média nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O comércio paranaense registrou crescimento de 2,8% em 2025, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (13). O resultado supera a média nacional de 1,6% e representa o segundo melhor desempenho pós-pandemia, ficando atrás apenas dos 3,1% alcançados em 2024.

O setor de móveis e eletrodomésticos liderou o crescimento, com alta de 10,7% nas vendas anuais. Eletrodomésticos, especificamente, apresentaram aumento de 15,3%. Outros segmentos que se destacaram foram artigos de uso pessoal e doméstico (5,5%) e tecidos, vestuário e calçados (4,7%). Hipermercados e supermercados também cresceram 2,9%.

Na comparação entre dezembro de 2025 e o mesmo mês de 2024, o comércio paranaense registrou alta de 5%, mais que o dobro da média nacional de 2,3%. Neste período, móveis e eletrodomésticos tiveram crescimento expressivo de 16,8%, com destaque para eletrodomésticos (21,7%).

O varejo ampliado, que inclui materiais de construção e produtos alimentícios, também apresentou resultados positivos. As vendas de materiais de construção cresceram 3,6% no acumulado do ano, enquanto o atacado especializado em produtos alimentícios registrou alta de 24,4% na comparação entre os meses de dezembro.

A receita das vendas no comércio varejista do Paraná aumentou 7,8% no acumulado do ano, superando a média nacional de 6,4%. Esses dados refletem o desempenho positivo do setor comercial paranaense em 2025, indicando uma recuperação consistente após os desafios enfrentados durante a pandemia.