Começam obras de duplicação em 27,5 quilômetros da BR-277 no Paraná

Obra aguardada há anos por quem utiliza a rodovia com frequência, começou a duplicação da BR-277, no Paraná, em dois trechos simultâneos: Palmeira e Irati. A Via Araucária, concessionária responsável por essa parte da rodovia, deu início às mobilizações após receber a licença ambiental do Instituto Água e Terra (IAT), que autoriza o começo das atividades. Nesta primeira fase, equipes trabalham na supressão vegetal, drenagem e terraplenagem, preparando o terreno para as novas pistas.

Atualmente, os dois trechos operam em pista simples. Com a duplicação, a segurança viária será ampliada, com redução da gravidade de acidentes e aumento na fluidez do tráfego.

Nesta terça-feira (16/12), autoridades locais, estaduais e nacionais se reuniram em Irati para conhecer detalhes do projeto que deve transformar a rodovia. O evento marcou oficialmente da obra de um dos principais corredores logísticos do país.

“Encerramos 2025 com mais uma frente de duplicações. A primeira, que começou em junho, no Contorno Norte de Curitiba, está com o cronograma avançado. E todas essas obras estão acontecendo sem nenhum sinistro”, disse Sergio Santillan, diretor-presidente da Via Araucária.

Para o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, a duplicação irá beneficiar toda a região comercialmente com novos empregos. “Não é apenas a duplicação, é a solução de um grande corredor que vai de Paranaguá a Foz do Iguaçu”, afirmou o governador.

Como será duplicação da BR-277 em Palmeira e Irati

Nesta primeira etapa, serão 27,5 quilômetros de duplicações, além de novos dispositivos de retorno e obras de arte especiais, com conclusão prevista para fevereiro de 2027. O investimento total chega a R$ 240 milhões, sendo R$ 90 milhões no trecho de Palmeira e R$ 140 milhões em Irati.

O primeiro segmento abrange 10,4 quilômetros em Palmeira, entre os km 164 e 175. As intervenções incluem uma faixa adicional antes da praça de pedágio de Porto Amazonas, uma nova ponte sobre o Rio dos Córregos e duas interseções em desnível, garantindo cruzamentos mais seguros.

Já o segundo trecho, com 17,1 quilômetros, se estende do km 249 ao km 266. Estão previstas vias marginais, um viaduto de acesso e retorno, além de interseções em desnível antes e depois da praça de pedágio.

BR-277 liga extremos do Paraná

A BR-277 é considerada a espinha dorsal do Paraná, conectando o estado de leste a oeste e integrando Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), os primeiros estudos para a construção da estrada começaram na década de 1940.

A rodovia foi oficialmente inaugurada como grande eixo em 1969, tornando-se essencial para o escoamento da produção agrícola e industrial e para a mobilidade de milhões de brasileiros.