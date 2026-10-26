Com fumaça a bordo, avião que ia do Paraná para São Paulo faz pouso de emergência

Um voo da companhia aérea Gol que decolou do Aeroporto Regional de Maringá com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta segunda-feira (26). A manobra foi realizada apenas 11 minutos após a decolagem, assim que a tripulação identificou fumaça dentro da cabine.

A aeronave de prefixo PR-GTH deixou a pista do terminal de Maringá às 09h17. Pouco tempo depois de ganhar altitude, os pilotos registraram a sinalização do problema a bordo e aplicaram os protocolos de segurança da aviação civil. O retorno ao terminal de origem ocorreu de forma imediata, e o pouso em segurança foi concluído às 09h28.

Diante da declaração de urgência, o aeroporto acionou os procedimentos de resposta rápida e paralisou temporariamente as operações para receber o avião. Apesar do susto vivido pelos passageiros, todos os ocupantes e a tripulação desembarcaram sem nenhum ferimento em solo.

A pista do Aeroporto de Maringá passou por vistoria preventiva e acabou liberada para pousos e decolagens normais às 09h44. A administração do terminal informou que a rotina do aeroporto segue sem interrupções após o incidente.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a assessoria de imprensa da Gol Linhas Aéreas para entender as causas exatas do alerta e os procedimentos de reacomodação dos passageiros.

A empresa confirmou a existência de fumaça a bordo.

“O voo G3 1137, que partiu do aeroporto de Maringá (MGF) com destino a Congonhas (CGH), na manhã desta segunda-feira (26/10), precisou retornar ao aeroporto de origem logo após a decolagem, devido à presença de fumaça a bordo.

A aeronave pousou sem intercorrências e os passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança. Todos os Clientes estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC”.