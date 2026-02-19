CNH Social no Paraná tem 26 mil inscritos em menos de uma semana. Como fazer?

Em menos de uma semana, 26.038 paranaenses já garantiram sua inscrição no primeiro edital do CNH Social até a manhã desta quarta-feira (18), segundo levantamento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran). O programa, que oferece gratuitamente aulas de condução e isenta candidatos de todas as taxas relativas aos exames e testes teóricos e práticos, disponibilizou quatro mil vagas neste primeiro edital, com inscrições abertas até 16 de março.

“Mesmo com seis vezes mais inscritos do que vagas apenas na primeira semana, se você se enquadra nos critérios de renda não deixe de se inscrever, pois elas são distribuídas para atender as cinco macrorregiões do programa. Temos a reserva de vagas para mulheres, estudantes da rede pública estadual e pessoas com deficiência”, explicou o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda. “Só depois serão aplicados os critérios de desempate previstos no edital.”

As inscrições estão disponíveis na modalidade “Habilita”, voltada para a primeira habilitação nas categorias A (motos) ou B (carros), abrangendo todos os 399 municípios do estado. A distribuição das vagas contempla cinco macrorregiões: Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá e Cascavel. O processo é realizado exclusivamente pelo site oficial do programa: www.cnhsocial.detran.pr.gov.br.

No portal, desenvolvido pela Celepar, o candidato poderá acompanhar toda sua jornada desde o início com as aulas, passando pela biometria e exames, até finalizar com os testes e emissão do documento digital e físico. Um diferencial importante para quem busca oportunidades de trabalho: candidatos que optarem pela categoria “B” (carros) receberão a carteira já com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada), facilitando a vida de quem pretende usar o veículo profissionalmente.

Para participar do programa, é necessário comprovar renda familiar de até três salários mínimos, residir no Paraná há pelo menos 12 meses e no município onde o benefício será concedido. Além disso, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Pessoas com algum tipo de restrição do direito de dirigir, como habilitação suspensa ou cassada, não poderão participar.

Após a divulgação da lista final de aprovados, o sistema distribuirá os candidatos aleatoriamente para uma das autoescolas parceiras e clínicas credenciadas na própria localidade. O programa prevê a reserva de 10% das vagas para estudantes da rede pública estadual que atendem os critérios de rendimento e frequência, outros 10% para mulheres, e 5% para pessoas com deficiência (PCDs).

Neste momento inicial, o candidato realizará apenas a inscrição no site do CNH Social, sem escolha de autoescola. Essa etapa ocorrerá somente após a publicação da lista de aprovados, prevista para o final de março.

“A preocupação dos candidatos deve ser apenas com a confirmação da sua inscrição, pois apenas após o fim do processo seletivo do programa é que os candidatos aprovados serão distribuídos de forma randômica para uma autoescola parceira para a realização das aulas e para as clínicas para realização dos exames, tudo dentro do município de residência do candidato”, completou Roveda.

NÃO CAIA EM GOLPES

O Detran-PR também alerta a população sobre golpes utilizando o programa CNH Social para atrair vítimas e gerar prejuízo. Os golpistas confeccionaram sites com layouts que imitam páginas do governo federal e do Governo do Estado. Além disso, utilizam meios de comunicação como e-mails, mensagens SMS ou por meio de aplicativos para obter dados pessoais e até exigir depósitos financeiros.

Para evitar prejuízos, o Detran-PR esclarece que não entra em contato direto com a população para buscar candidatos para o programa CNH Social e nem cobra nenhuma espécie de taxa, pois a gratuidade está garantida em todas as fases do processo de obtenção da habilitação.