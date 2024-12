Cinema na Praia garante diversão e educação ambiental a crianças

Veranistas e moradores do Litoral do Paraná podem curtir uma atração diferente nesta temporada. O projeto Cinema na Praia exibe curtas-metragens nacionais e realiza oficinas para as crianças, com foco em educação ambiental e valores sociais. As atividades começaram domingo (29), no palco do posto fixo de Caiobá.

A iniciativa é da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – câmpus Campo Mourão. Com coordenação da professora Áurea Andrade Viana de Andrade, o projeto itinerante fica no balneário de Caiobá até o dia 6 de janeiro e usa o cinema como ferramenta de diversão e educação, abordando temas como sustentabilidade. amizade e cooperação.

“Estamos exibindo curtas como Minhocas e Caminho dos Gigantes, que trazem reflexões sobre os cuidados com o meio ambiente de forma lúdica. Também realizamos oficinas com as crianças para reforçar valores sociais e sustentáveis”, explica a professora Áurea.

De acordo com Rafael Borges, coordenador do posto fixo de Caiobá, a atividade vem para diversificar as ações oferecidas pelo Governo do Estado durante o Verão Maior Paraná. “Esse tipo de entretenimento visa atender tanto crianças quanto adultos, visitantes do nosso Litoral e também a população local. É mais uma das manifestações culturais que atende a todos os veranistas, agregando valor ao projeto”, afirma. “O Cinespar, ao promover cultura e consciência ambiental, vem ao encontro da proposta do Verão Maior Paraná, de integrar lazer, aprendizado e valores que contribuem para o bem-estar das comunidades.”

Entre as crianças que curtem o Cinema na Praia, Helena Marconato Pires, de 5 anos, mostrou muita empolgação. “O que eu mais gostei foi da brincadeira dos prêmios!”, disse. Ela participou da atividade acompanhada da mãe, Pâmela Marconato, de 29 anos, moradora de Colombo. “Acho essencial ensinar as crianças desde cedo a respeito dos cuidados com o meio ambiente. Isso ajuda a construir um futuro melhor para todos”.

Confira os endereços dos postos e da arena do esportiva:

Caiobá – Arena Verão Maior e posto de atendimento – Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa

Guaratuba – Praia do Cristo, no final da Avenida Atlântica

Matinhos – Avenida Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo

Ipanema – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís

Shangri-lá – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte

Região Noroeste – Porto São José, no município de São Pedro do Paraná, na Avenida Paraná; e em Porto Rico, na Prainha e Barranca