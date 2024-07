Cigarros eletrônicos são apreendidos com aluno de 11 anos dentro de escola no Paraná

Uma policial militar acompanhava o horário do recreio da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração, no bairro Padre Ulrico, em Francisco Beltrão, quando alguns alunos denunciaram que um estudante estaria oferecendo cigarros eletrônicos. A situação aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

Após a aula do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, o aluno de 11 anos foi chamado em particular. A PM perguntou se a denúncia procedia e o aluno respondeu que sim, mas que os seis cigarros eletrônicos que estavam com ele era de outra aluna, que pediu para descartá-los.

Em conversa com a segunda aluna, do 5º ano, que supostamente seria proprietária dos “vapers”, a jovem informou que não soube como os dispositivos foram parar em sua mochila.

Os pais dos dois alunos foram chamados, o fato foi registrado e encaminhado para a 19ª Subdivisão Policial e cientificado o Conselho Tutelar do Município.

