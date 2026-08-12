11 cidades do Paraná vão ganhar complexos com piscinas, oficinas e médicos para idosos

O Governo do Paraná vai construir 11 Complexos Sociais Cidade da Pessoa Idosa em diferentes regiões do estado. O programa foi oficializado no final do mês passado por meio de decreto assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD). A proposta prevê espaços voltados ao atendimento gratuito da população idosa, com atividades físicas, serviços de saúde, oficinas, cursos e ações de convivência.

Nesta primeira etapa, serão contemplados os municípios de Assis Chateaubriand, Carlópolis, Cianorte, Colombo, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Palmas, Palmeira, Reserva, Santo Antônio da Platina e Toledo. As estruturas oferecerão atividades como informática, dança, música, cozinha comunitária e atendimento médico.

Além dessas cidades, o Paraná já possui experiências semelhantes. Segundo a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Irati, Paranavaí, Guarapuava e o próprio Toledo contam com unidades ou estruturas voltadas ao atendimento da terceira idade, implantadas por meio de emendas parlamentares, recursos próprios dos municípios ou investimentos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedipi).

A unidade de Irati foi a primeira a entrar em funcionamento e serviu de modelo para a expansão do programa. Inaugurado em 2024, o espaço possui cerca de 3,8 mil metros quadrados e reúne piscina, cancha de bocha, salas de pilates e ginástica, consultórios médico e odontológico, biblioteca, salas multiuso, salão para artesanato, jogos, refeições e até uma capela. Todos os serviços são gratuitos.

Para receber um dos novos complexos, os municípios precisam disponibilizar um terreno e apresentar um plano de utilização do espaço, além de um plano de sustentabilidade financeira que comprove a capacidade de manter a estrutura e as equipes após a conclusão das obras.

Nesta nova etapa, o investimento estadual ultrapassa R$ 76,1 milhões. As construções ainda estão na fase de elaboração dos projetos e da documentação técnica, e não há uma data definida para o início dos atendimentos. Segundo a Semipi, a previsão é que as unidades sejam entregues gradualmente entre 2026 e 2028.

“A execução financeira e o andamento das obras ocorrerão de forma gradual ao longo de 2026, 2027 e 2028, dependendo da aprovação dos projetos de engenharia, da conclusão dos processos licitatórios de cada prefeitura e do ritmo de execução das obras”, informou a secretaria à Tribuna do Paraná.