Cidades do Paraná ficam abaixo dos 30ºC pela primeira vez neste mês

A segunda-feira (09/03) trouxe um “refresco” para algumas cidades do Paraná que vinham enfrentando uma sequência de calor. Após semanas de temperaturas máximas acima dos 30ºC, 14 cidades quebraram um ciclo que persistia desde o final de fevereiro.

Nessas localidades, a máxima ficou abaixo dos 30ºC pela primeira vez neste mês de março. Embora os termômetros tenham saído da casa dos 30ºC, as temperaturas seguiram elevadas de maneira geral.

Cambará, por exemplo, não via o termômetro marcar menos de 30ºC desde 11 de fevereiro. Nesta segunda, a cidade teve máxima de 22,9ºC.

O fenômeno não se restringiu apenas a uma região. De leste a oeste, de norte a sul, o alívio térmico foi sentido. Cidades como Altônia e Loanda, por exemplo, não registravam temperaturas abaixo de 30ºC desde 23 de fevereiro. Nesta segunda, as estações marcaram 28,5ºC e 28ºC, respectivamente.

Um dado curioso é que, para algumas localidades, esta foi apenas a quarta ou quinta vez no ano inteiro que a temperatura máxima ficou abaixo dos 30ºC. Em Altônia, por exemplo, além de hoje e 23 de fevereiro, isso só havia acontecido em 10 de janeiro (27,9ºC) e 11 de janeiro (29,6ºC).

Palotina celebrou o quinto dia do ano com máxima abaixo dos 30ºC, enquanto Guaíra chegou ao seu sétimo registro nessas condições. Ambas não experimentavam temperaturas mais amenas desde 23 de fevereiro.

Outras cidades que também baixaram os números foram Cândido de Abreu (primeira máxima abaixo de 30ºC desde 28/02), Cascavel e Maringá (desde 25/02), Francisco Beltrão e Pato Branco (desde 26/02), além de Londrina, Toledo, Umuarama e Paranavaí (todas desde 23/02).

Para Cianorte, o último registro de temperatura mais amena havia sido em 25 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 29,3ºC. Nesta segunda, a cidade alcançou 26,9ºC.

Lista de temperaturas máximas desta segunda das cidades que saíram dos 30ºC

Loanda: 28ºC

Palotina: 29,9ºC

Guaíra: 27,6ºC

Cambará: 22,9ºC

Cândido de Abreu: 28,3ºC

Cascavel: 26,7ºC

Cianorte: 26,9ºC

Francisco Beltrão: 28,1ºC

Londrina: 22,6ºC

Maringá: 26,7ºC

Paranavaí: 25,3ºC

Pato Branco: 27,3ºC

Toledo: 27,4ºC

Umuarama: 29,7ºC