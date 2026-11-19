Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, terá um novo espaço destinado à convivência, ao lazer e à comercialização de produtos da agricultura familiar. A construção da Rua Coberta, na Rua Miguel Smack, na região central do município, começou há cerca de um mês e tem previsão de conclusão em 2027.

O empreendimento será instalado no mesmo terreno onde funciona a sede da prefeitura e receberá investimento de R$ 4,1 milhões. Desse total, R$ 2 milhões são provenientes do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), em transferência voluntária a fundo perdido. O restante dos recursos será custeado pelo município.

Feira semanal vai reunir produtores locais

A estrutura foi planejada para abrigar atividades e eventos, além de oferecer um espaço permanente para a realização da tradicional Feira do Agricultor. A feira será realizada uma vez por semana e reunirá produtores locais para a comercialização de alimentos e outros produtos da agricultura familiar.

Com a cobertura, os agricultores terão melhores condições para expor e vender a produção, inclusive em dias de chuva. A proposta também é oferecer mais conforto e segurança aos feirantes e visitantes. Confira, a seguir, como ficará o espaço:

Foto: Divulgação/SECID. Foto: Divulgação/SECID.

O projeto contempla uma estrutura metálica com pilares e cobertura de telhas de policarbonato e laminado plástico. A obra inclui ainda serviços de iluminação, drenagem, instalações hidráulicas e elétricas, revestimentos, pintura e pavimentação. Também estão previstas intervenções paisagísticas e a instalação de equipamentos na área externa.

Quando concluída, a Rua Coberta deverá concentrar atividades de lazer, eventos e iniciativas de incentivo à produção local, ampliando as opções de uso do espaço público na região central de Santa Terezinha de Itaipu.