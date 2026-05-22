Cidade do Paraná vai ganhar nova maternidade e voltar a ter partos após 60 anos

Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná, receberá uma nova maternidade e um Pronto Atendimento Municipal (PAM) que funcionarão em um complexo integrado. As obras foram autorizadas nesta quinta-feira (21) com investimento total de R$ 14 milhões do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A nova estrutura permitirá que moradores do município voltem a ter partos realizados na própria cidade após 60 anos.

A maternidade terá cerca de 900 metros quadrados de área construída, com investimento de R$ 7 milhões, e capacidade para realizar até 20 partos por mês. O espaço contará com centro cirúrgico obstétrico, banco de leite humano, posto de enfermagem e sete leitos de internação. O objetivo é oferecer atendimento especializado às gestantes da região e reduzir a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

O Pronto Atendimento Municipal receberá R$ 7 milhões em investimentos, sendo R$ 4,5 milhões para construção e R$ 2,5 milhões para equipamentos. Com 812 metros quadrados, a unidade funcionará 24 horas por dia e atenderá casos de baixa e média complexidade.

A expectativa é realizar cerca de 2,1 mil atendimentos mensais, oferecendo consultas médicas, triagem, exames, suturas e aplicação de medicamentos.

O projeto faz parte do programa estadual de ampliação da infraestrutura de urgência e emergência. Até o momento, são 56 unidades de PAM concluídas, em construção ou em projeto no Paraná, totalizando R$ 243,5 milhões em investimentos. Três dessas unidades funcionam integradas a maternidades, incluindo a de Pinhão.