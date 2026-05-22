Trânsito em Curitiba hoje: Bloqueio em bairro vai durar 30 dias para nova trincheira

O motorista que circula pelo Capão Raso deve redobrar a atenção a partir da manhã desta sexta-feira (22/5). Às 8h, a marginal da Linha Verde Sul terá o trânsito completamente interrompido em um trecho estratégico.

A interdição é necessária para o avanço das obras civis na região, com intervenções profundas na infraestrutura subterrânea local. O impacto direto será sentido no fluxo diário do bairro, exigindo caminhos alternativos para quem se desloca pelo eixo sul da capital.

Obras e bloqueios em Curitiba hoje

Local: Marginal da Linha Verde Sul, no trecho compreendido entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza, no bairro Capão Raso.

Quando? Sexta-feira, 22 de maio, a partir das 8h.

Duração prevista: 30 dias, a depender das condições climáticas.

Impacto para o motorista: Interdição total da via para serviços de drenagem e reaterro de galerias de concreto. O condutor precisará realizar um desvio contornando a área afetada.

Rotas Alternativas e Desvios

Trajeto sugerido: Para escapar do ponto de bloqueio, os motoristas que trafegam pela marginal devem entrar à direita na Rua Francisco Habinovski, seguir à esquerda pela Rua Jovina de Oliveira Karam e, finalmente, virar à esquerda na Rua Ipiranga para retornar ao fluxo normal.

Xaxim: A interdição atual viabiliza a construção de duas novas trincheiras sob a Linha Verde. No futuro, a circulação entre os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso passará a funcionar em sistema de binários estruturais.

Futura configuração dos binários: O tráfego será direcionado em sentido único pelas ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althayr Roszanniy; o sentido oposto será absorvido pelas ruas Barão do Santo Ângelo e Ipiranga. A intervenção completa projeta capacidade para absorver 2,5 mil veículos por hora em cada sentido, além de prever a requalificação de 17 ruas no entorno com nova pavimentação e sinalização.