Segurança no litoral do Paraná recebe R$ 338 milhões em viaturas

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná realizou nesta quinta-feira (21) a entrega de 37 viaturas, sendo 15 automóveis, 12 motocicletas e 10 embarcações para fortalecer o trabalho da Polícia no litoral do Paraná. A iniciativa integra um pacote de modernização no valor de R$ 338 milhões voltado para as forças de segurança do Estado.

Os veículos entregues incluem modelos Duster, Trailblazer e Partner, distribuídos entre Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. As motocicletas e viaturas da PM foram destinadas a Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, com o objetivo de ampliar o patrulhamento preventivo e melhorar o deslocamento tático na região litorânea.

Embarcações reforçam atuação do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi contemplado com sete embarcações, compostas por quatro botes infláveis, duas lanchas e um barco de alumínio. Os equipamentos serão empregados em operações de salvamento aquático, atendimentos em áreas costeiras, rios, baías e cenários de alagamento.

As lanchas contam com dois motores, garantindo deslocamentos mais rápidos e seguros para resgates e buscas, inclusive durante o período noturno, segundo a Agência Estadual de Notícias.

A Polícia Militar recebeu 22 veículos e embarcações, incluindo sete viaturas Duster, 12 motocicletas e três embarcações destinadas à Patrulha Costeira de Paranaguá. A Polícia Civil ganhou sete viaturas dos modelos Trailblazer e Duster para atividades de investigação e suporte operacional. Já a Polícia Científica ficou com uma viatura Partner para reforçar a estrutura pericial da região.

O pacote de investimentos do governo estadual contempla a aquisição de 1.245 viaturas, 29 embarcações e 3,2 mil armamentos, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação e tecnologia forense destinados às forças de segurança pública do Paraná.