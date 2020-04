A sexta morte no Paraná em decorrência da Covid -19 foi confirmada na manhã deste sábado (4) pela Secretaria Municipal de Cianorte, no noroeste do Estado. Trata-se de um homem de 80 anos que estava internado da cidade desde o dia 28 de março.

LEIA TAMBÉM – Curitiba registra 24 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Segundo informações da prefeitura, o homem fez um cruzeiro pela costa brasileira entre os dias 9 a 13 de março. Após o passeio, o idoso passou mal no fim do mês quando foi hospitalizado. Na sequencia, exames foram realizados e a infecção foi confirmada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Cianorte foi a primeira cidade do interior do Paraná a confirmar casos positivos da doença. Até sexta-feira, o município tinha 11 confirmações. No Paraná, 307 pessoas foram infectadas no Estado. A morte da vítima de Cianorte ainda não foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde.

6 Mortes no Paraná

2 Maringá : 25/03/2020 – Mulher, 54 anos e 27/03/2020 – Homem, 84 anos

1 Cascavel: 30/03/2020 – Homem, 66 anos

1 Campo Mourão: 31/03/2020 – Homem, 72 anos

1 Londrina: 03/04/2020 – Homem, 37 anos

1 Cianorte: 04/04/2020 – Homem, 80 anos