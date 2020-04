O número de pacientes infectados com o novo coronavírus em Curitiba foi atualizado na tarde desta sexta-feira (3), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os novos dados e a condição de saúde dos doentes foram informados pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, em transmissão feita pelo Facebook.

Segundo o boletim diário, Curitiba tem atualmente 133 casos confirmados, 218 casos suspeitos, 605 descartados e 61 pessoas já recuperadas. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada na capital. Hoje há 33 pessoas internadas na cidade, 12 delas em estado grave, contando com o uso de respirador na UTI.

LEIA MAIS – Covid-19 atinge mais pessoas entre 30 e 39 anos no Paraná

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus. Tradução em Libras por Sonia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Friday, April 3, 2020

No Paraná

De acordo com boletim divulgado na tarde desta sexta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mais 50 casos foram registrados no Paraná. A soma de pacientes com Covid-19 chega agora a 307, com quatro mortes confirmadas. O Estado tem atualmente 57 pacientes internados, 36 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 21 em leitos clínicos. Ainda segundo a Sesa, 4.182 casos foram descartados e há 411 em investigação.

Casos de coronavírus no Brasil