Na tarde desta quinta-feira (2), o boletim oficial divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontou mais 29 casos de coronavírus confirmados no Paraná nas últimas 24 horas, além de um novo óbito em consequência da doença, registrado no município de Campo Mourão.

Os números totais da Covid-19 no estado são, agora, de 258 testes positivos e 4 mortes. Seguem em investigação 638 pacientes, enquanto 3.848 casos já foram descartados. Na última quarta-feira (1º), o total era de 229 pessoas com o vírus no Paraná. Os outros óbitos foram registrados em Maringá – dois casos – e em Cascavel.