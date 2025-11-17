Brussels Beer Challenge

Cerveja paranaense desbanca belgas e leva ouro em competição mundial

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 17/11/25 19h00
Cerveja paranaense supera rótulos belgas e conquista ouro em campeonato na Europa
Foto: Divulgação Hank Bier

Uma cervejaria de Guarapuava, na região central do Paraná, colocou o estado no mapa mundial da cerveja artesanal. A Hank Bier conquistou a medalha de ouro na categoria Strong Dark Ale durante a Brussel Beer Challenge, um dos mais prestigiados campeonatos de cerveja do mundo, realizado na Bélgica.

O rótulo Strong Dark da cervejaria paranaense superou concorrentes de peso, incluindo três marcas belgas. A vitória é ainda mais significativa considerando que a Strong Dark Ale é um estilo de cerveja tradicionalmente associado à Bélgica.

“Ser vitorioso em um país com tantos concorrentes populares no meio cervejeiro é indescritível. O título é importante ao Brasil e ao Paraná, mas é um orgulho a mais para Guarapuava”, comemorou Thomaz Felipe Tensini, sócio proprietário da Hank Bier, diretamente da Bélgica.

A competição contou com mais de 1.700 rótulos de 500 cervejarias de 36 países, disputando 8 categorias e 92 subcategorias. A Hank Bier foi a única paranaense campeã no concurso e uma das poucas brasileiras medalhistas.

Guarapuava, conhecida como a Capital Nacional da Cevada e do Malte, já conta com uma Rota da Cerveja, o Bierweg, que inclui a Hank Bier no itinerário. O passeio oferece aos turistas uma imersão na cultura cervejeira local, passando por cervejarias artesanais, campos de pesquisa e fábricas de malte.

Potência cervejeira no Paraná

O Paraná vem se consolidando como um dos principais polos cervejeiros do Brasil. Segundo o Anuário da Cerveja 2025, o estado conta com 175 cervejarias registradas, produzindo cerca de 7,8 milhões de litros por ano.

Nos últimos anos, o setor cervejeiro paranaense recebeu investimentos significativos, incluindo a inauguração da Maltaria Campos Gerais em 2024, com capacidade para produzir 280 mil toneladas de malte anualmente.

Rotas cervejeiras atraem turistas

O turismo cervejeiro no Paraná está em expansão. Em Curitiba, uma Rota Cervejeira lançada em 2024 percorre 17 bairros e inclui mais de 20 estabelecimentos. Na Região Metropolitana, Pinhais oferece a Rota da Cerveja Artesanal com sete empreendimentos.

Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a Heineken inaugurou em 2024 o tour “Inside the Star”, uma experiência imersiva na produção de cerveja, disponível em apenas dois locais no Brasil.

