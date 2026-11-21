A instalação de catracas para controlar a entrada e a saída de visitantes na Ilha do Mel, em Paranaguá, está gerando preocupação entre comerciantes e trabalhadores. O projeto do Governo do Estado prevê equipamentos nos terminais de acesso à unidade de conservação, com monitoramento do fluxo de pessoas e cobrança de ingresso.

Enquanto o Estado defende a organização da visitação, quem depende do turismo teme filas, atrasos nas travessias e impactos na atividade econômica. Recentemente, moradores protestaram contra a chegada dos equipamentos.

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), a instalação estava prevista para começar em novembro, conforme cronograma aprovado. Ainda não há data definida para o início da cobrança.

Comerciantes temem impacto nas vendas

Em Encantadas, Guilherme da Costa Corrêa, de 42 anos, trabalha há seis anos no comércio e é contrário à instalação neste momento. Para ele, o governo deveria resolver problemas de infraestrutura antes de investir no controle de acesso.

O comerciante teme que as catracas provoquem filas nos embarques e desembarques, prejudicando a experiência dos turistas. Também aponta dificuldades no abastecimento. Segundo ele, durante a temporada, a descarga de mercadorias no trapiche já é complicada.

“Minha principal preocupação é a destinação de recursos financeiros numa medida inútil, sendo que há muitas outras demandas a serem priorizadas”, afirma. Entre elas, cita a conclusão das obras de saneamento e a instalação de lixeiras nas praias.

Barqueiros temem atrasos e perda de renda

Elias Pereira, de 67 anos, mora em Nova Brasília e trabalha há 35 anos como barqueiro. Sócio da ABALINE, ele também questiona a prioridade do projeto diante das condições de infraestrutura da Ilha.

Para Elias, faltam banheiros, chuveiros e trapiches em boas condições. Ele teme que a demora no desembarque atrase as viagens seguintes e reduza o número de travessias realizadas diariamente, afetando a renda dos profissionais.

Nos horários de pico, o problema pode ser ainda maior. Quando uma embarcação chega cheia e já há passageiros esperando para embarcar, as filas das catracas podem atrapalhar a circulação de pessoas e bagagens.

ABALINE cobra definições

A ABALINE (Associação dos Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná) afirma que conhece o projeto, mas ainda precisa de informações detalhadas sobre o funcionamento das catracas em cada terminal.

A entidade quer saber onde será feita a validação do acesso, como ela será integrada à conferência das passagens e qual será o procedimento em caso de falha no sistema.

A associação também defende avaliações técnicas dos trapiches, que já apresentam problemas estruturais e precisam de manutenção. A organização das filas, a acessibilidade e o espaço para circulação de passageiros precisam ser considerados antes da operação.

Outro ponto é o acesso de moradores e trabalhadores, que dependem das embarcações diariamente. O IAT já iniciou o cadastramento dos moradores, mas a ABALINE defende procedimentos ágeis e alternativas para falhas de leitura ou problemas cadastrais.

Passagem pode subir de R$ 49 para R$ 52

A ABALINE esclarece que a tarifa da travessia, que remunera o transporte aquaviário, é diferente da cobrança de ingresso anunciada pelo Estado. A instalação das catracas, por si só, não significa aumento da passagem.

Caso o sistema exija mudanças nas equipes, nos procedimentos ou no tempo de operação, os possíveis impactos nos custos precisarão ser avaliados com os órgãos competentes.

A associação informou ainda que existe um protocolo na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) solicitando reajuste contratual da passagem de ida e volta, de R$ 49 para R$ 52. O pedido aguarda análise e validação da agência e não está relacionado às catracas.

Prefeitura defende diálogo

A Prefeitura de Paranaguá informou que participou de reuniões sobre o projeto, mas esclareceu que a decisão de instalar as catracas e definir o modelo de controle é do Governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULTUR) afirmou respeitar as manifestações contrárias dos moradores e defendeu que sejam considerados os impactos sobre a mobilidade, o comércio, a acessibilidade e a experiência dos turistas.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Pesca (SEMDESP) considera que o monitoramento pode ajudar a organizar serviços como limpeza, coleta de resíduos e abastecimento. A pasta, porém, defende que os procedimentos sejam construídos com a participação de quem mora e trabalha na Ilha.

IAT diz que comunidade foi ouvida

O IAT afirma que os moradores foram ouvidos durante o processo, por meio de reuniões públicas e das Consultas Livres, Prévias e Informadas (CLPIs). O órgão também sustenta que o sistema está em conformidade com a Lei Estadual 22.315/2025 e com o documento de aforamento da localidade da União para o Paraná.

Sobre a cobrança de ingresso, o instituto informa que ainda não há data definida para o início da arrecadação.

Entenda o projeto

Janeiro de 2024: começaram os trabalhos de estruturação da proposta.

começaram os trabalhos de estruturação da proposta. Março de 2025: foi sancionada a Lei Estadual 22.315/2025, que estabeleceu o novo marco regulatório da Ilha do Mel.

foi sancionada a Lei Estadual 22.315/2025, que estabeleceu o novo marco regulatório da Ilha do Mel. Dezembro de 2025: foi formalizado contrato de aproximadamente R$ 9,9 milhões para implantação do sistema.

foi formalizado contrato de aproximadamente R$ 9,9 milhões para implantação do sistema. Março de 2026: foram realizadas consultas às comunidades de Encantadas e Nova Brasília. Moradores manifestaram preocupação com a instalação das catracas.

foram realizadas consultas às comunidades de Encantadas e Nova Brasília. Moradores manifestaram preocupação com a instalação das catracas. Outubro de 2026: o IAT iniciou o cadastramento dos moradores para o sistema de controle de acesso.

o IAT iniciou o cadastramento dos moradores para o sistema de controle de acesso. 28 de outubro de 2026: moradores protestaram em Encantadas e impediram a atracação de uma embarcação que transportava as catracas. O episódio aumentou a tensão entre a comunidade e o Governo do Estado.