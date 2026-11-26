Quem visitar as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (26), encontrará novamente uma das principais atrações do Parque Nacional do Iguaçu interditada.

A passarela que permite aos turistas se aproximarem das quedas d’água foi fechada preventivamente após o aumento da vazão do Rio Iguaçu, que atingiu 9,5 milhões de litros por segundo às 8h.

O volume de água é mais de seis vezes superior à média das Cataratas, de aproximadamente 1,5 milhão de litros por segundo. A medida segue os protocolos de segurança do parque e, por enquanto, não há previsão de reabertura.

Passarela já ficou 20 dias fechada em outubro

Esta é a quarta interdição da passarela em 2026. Em outubro deste ano, a cheia do Rio Iguaçu também provocou a interdição da estrutura. A passarela permaneceu fechada entre os dias 11 e 31 daquele mês.

Durante o período, a vazão chegou a 17,7 milhões de litros por segundo. A força das águas levou à retirada das grades de proteção da passarela para facilitar o escoamento do rio.

Na ocasião, o acesso dos turistas foi retomado após uma vistoria técnica que confirmou as condições de segurança da estrutura.

Visitação às Cataratas continua normalmente

Apesar da nova interdição, o Parque Nacional do Iguaçu segue aberto à visitação. Os turistas podem percorrer a Trilha das Cataratas e acessar os mirantes, de onde é possível observar as quedas e a força das águas.

As equipes da concessionária Urbia+Cataratas e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) monitoram continuamente a vazão do Rio Iguaçu. A passarela será reaberta assim que as condições do rio permitirem a circulação segura de visitantes e funcionários.