Casa China investe R$ 5 milhões e inaugura megaloja no Sul do Paraná

A Casa China inaugura neste sábado (17) sua primeira loja em União da Vitória, no Sul do Paraná, com investimento de R$ 5 milhões. A unidade tem 2 mil metros quadrados, estacionamento gratuito com 150 vagas e um portfólio de mais de 100 mil produtos. Com a abertura, a rede chega a 67 lojas no Paraná e em Santa Catarina.

Instalada na Avenida Coronel Amazonas de Araújo Marcondes, 220, no bairro Navegantes, a megaloja terá 45 funcionários, oito caixas e ambiente climatizado. A operação também permitirá parcelar compras em até dez vezes sem juros, segundo a empresa.

A chegada ao município amplia a presença da Casa China no interior paranaense. De acordo com o CEO da rede, Douglas Nomura, a escolha levou em conta o potencial de União da Vitória e da região.

“União da Vitória é uma cidade com grande potencial e acreditamos que a Casa China chega em um momento importante, oferecendo aos consumidores uma loja moderna, ampla e com um mix diversificado de produtos”, afirma Nomura.

De loja de R$ 1,99 a rede com 67 unidades

Fundada em 1997, a Casa China iniciou as atividades inspirada no modelo das lojas de R$ 1,99, que se popularizaram no Brasil na década de 1990. A primeira loja, aberta na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, passou por uma grande revitalização este ano. A reforma custou R$ 1 milhão e a loja foi reinaugurada em maio.

Ao longo de quase três décadas, a empresa ampliou o portfólio e passou a reunir diferentes categorias de produtos em um mesmo espaço, de utilidades domésticas a ferramentas, brinquedos, papelaria e itens de organização.

O mix combina produtos importados e marcas nacionais conhecidas, como Tramontina, Faber-Castell, Plasvale, Plasútil e Vonder. Segundo a empresa, os itens importados passam por triagem e testes de qualidade antes de chegarem às lojas.

A expansão em direção ao interior e a Santa Catarina – anunciada em 2022 – é acompanhada por uma gestão familiar, apoiada por um Conselho Gestor e por consultorias e profissionais com experiência no varejo, conforme informações divulgadas pela rede.

Casa China inaugura neste sábado, 17 de outubro, em União da Vitória. (Crédito: Divulgação / Casa China)