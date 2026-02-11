Carnaval no Centro de Curitiba terá bloqueios e esquema especial de segurança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para garantir que o Carnaval 2026 no Largo da Ordem, em Curitiba, seja uma festa segura para todos os foliões, a Polícia Militar do Paraná, por meio do 33º Batalhão, definiu um conjunto de medidas especiais que transformarão a tradicional região do Centro Histórico.

A organização do evento definiu pontos importantes em reunião realizada na terça-feira (11/02), quando representantes da PM sentaram à mesa com órgãos públicos, entidades e comerciantes para alinhar estratégias.

Quem pretende cair na folia precisa ficar atento: quatro ruas de acesso ao Largo terão bloqueios a partir das 17h em todos os dias de festa. As interdições acontecerão nos seguintes locais:

Rua Trajano Reis com Rua 13 de Maio

Rua Jaime Reis com Rua Almirante Barroso

Travessa Nestor de Castro com Rua do Rosário (Duque de Caxias)

Rua Mateus Leme com Rua Dr. Claudino dos Santos

Apenas moradores poderão passar pelos bloqueios, desde que apresentem identificação.

Carnaval em Curitiba: venda de garrafas de vidro está proibida

Os comerciantes da região já firmaram compromisso de vender bebidas apenas em recipientes plásticos. Vale o alerta: quem for flagrado com garrafas de vidro nas áreas externas poderá enfrentar problemas com a lei. De acordo com as normas vigentes e ordem permanente do 33º BPM, o porte desses itens pode ser enquadrado como infração penal, considerado como porte de arma branca.

“Outra medida reforçada pelas autoridades é a proibição do porte e da comercialização de garrafas de vidro na área externa do evento” explica a tenente Milena Weiber.

A festa tem hora para começar, mas também para terminar. Quando o relógio marcar 2h30, a PM iniciará o processo de dispersão do público. A medida visa liberar espaço para as equipes de limpeza urbana e permitir a montagem das estruturas necessárias para o dia seguinte. Os bares poderão continuar recebendo clientes nos espaços internos, desde que tenham estrutura adequada, mas as áreas externas precisarão ser liberadas.

Outro ponto de atenção será o combate à venda de bebidas adulteradas. Agentes especialmente treinados circularão pela região central para identificar e coibir essa prática.