Carnaval no Largo da Ordem terá horário definido para encerramento

O sábado de carnaval no Largo da Ordem, em Curitiba, terá horário definido para o encerramento das atividades nas áreas externas. Às 2h30 da madrugada de domingo, a Polícia Militar iniciará a dispersão do público, com apoio da Guarda Municipal, para permitir a limpeza urbana e a montagem da tradicional Feira do Largo.

As medidas foram definidas em reunião realizada nesta quarta-feira (11/2), na sede do 33º Batalhão da Polícia Militar, com a participação de representantes de diversos órgãos municipais e entidades ligadas ao Centro Histórico. Ficou estabelecido que, após as 2h30, as áreas externas deverão estar liberadas, mas a permanência de pessoas no interior dos estabelecimentos comerciais será permitida, desde que tenham estrutura adequada.

A Feira do Largo, tradicional feira de artesanato da cidade, ocorrerá no domingo, das 9h às 14h, ocupando a Praça Garibaldi, com início na Rua São Francisco e término na Rua Martin Afonso. O público contará com quatro praças de alimentação nas proximidades.

Foram definidos bloqueios em quatro vias de acesso ao Largo da Ordem, todos os dias de carnaval, a partir das 17h, com acesso permitido apenas a moradores mediante identificação. Os estabelecimentos comerciais não poderão vender bebidas em recipientes de vidro, devendo comercializá-las exclusivamente em embalagens plásticas. O porte de garrafas de vidro nas áreas externas está proibido.

Durante o carnaval, haverá fiscalização para identificar a venda de bebidas adulteradas na região central. Autoridades orientam que qualquer irregularidade seja denunciada imediatamente.