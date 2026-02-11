Novas escolas de samba estreiam no Carnaval de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três novas escolas de samba farão sua estreia no Grupo de Acesso do Carnaval de Curitiba neste domingo (15/2). Rosa do Povo, Vai na Fé e Asas de Prata se juntarão às veteranas Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria na disputa por uma vaga no Grupo Especial. O desfile começará às 21h45 na Rua Marechal Deodoro.

As novatas foram selecionadas através de editais lançados pela Fundação Cultural de Curitiba entre 2024 e 2025 para apoiar projetos carnavalescos. Como contrapartida, as escolas devem oferecer eventos gratuitos e ações voltadas à comunidade.

A Rosa do Povo, que abrirá o desfile, fará sua estreia oficial este ano. Inspirada no livro homônimo de Carlos Drummond de Andrade, a escola atua em três núcleos comunitários, incluindo áreas da Região Metropolitana. Seu enredo “Nasce uma Rosa na Curitiba de Todos os Povos” celebrará a diversidade étnico-racial da capital paranaense, levando cerca de 350 componentes à avenida.

O mestre de bateria da Rosa do Povo, Sesóstris Oliveira, destaca a importância do apoio institucional para novas iniciativas no carnaval curitibano. “As oportunidades para escolas que estão começando são muito importantes. O carnaval de Curitiba existe e segue vivo graças ao trabalho de quem faz cultura todos os dias”, afirma.

As cinco escolas do Grupo de Acesso desfilarão na seguinte ordem: Rosa do Povo (21h45), Asas de Prata (22h40), Vai na Fé (23h35), Embaixadores da Alegria (00h30) e Leões da Mocidade (01h25).