Guarda Municipal mobiliza 100 agentes para segurança no Carnaval de Curitiba

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) iniciará na próxima sexta-feira (13/2) a Operação Carnaval 2026, que se estenderá até a Quarta-feira de Cinzas (18/2). Cerca de 100 agentes serão mobilizados para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo durante os desfiles na Marechal Deodoro, no Centro, e nos principais pontos de concentração dos foliões.

As equipes atuarão em pontos estratégicos do Centro e nas dez regionais da cidade, com bases fixas e rondas nos locais que receberão eventos oficiais. Além do patrulhamento, os agentes prestarão apoio na logística dos eventos e na orientação ao público, contando com o suporte 24h das câmeras de monitoramento da Muralha Digital.

Programação e medidas de segurança

No Largo da Ordem, a dispersão do público na madrugada de sábado para domingo começará às 2h30, para permitir a limpeza e preparação da área para a Feirinha do Largo da Ordem no domingo. A GMC auxiliará na organização do espaço após o encerramento das festividades.

A programação do Carnaval inclui diversos blocos e desfiles, como o Carnaval Nerd no sábado e a Marcha Zombie Walk no domingo. As escolas de samba do Grupo Especial se apresentarão na noite de sábado, enquanto as do Grupo de Acesso desfilarão no domingo.

A Guarda Municipal recomenda cuidados aos foliões, como atenção aos pertences, consumo moderado de bebidas alcoólicas, identificação de crianças com pulseiras e busca imediata por ajuda das forças de segurança em caso de necessidade.