Candidatos ao governo do Paraná participam de debate na próxima segunda-feira

O evento é voltado à discussão de propostas para o desenvolvimento do estado e ao debate sobre a visão de projeto dos candidatos para o Paraná. Conforme a programação divulgada, a participação de cada candidato terá duração estimada de 55 minutos, com 25 minutos para uma exposição inicial e 30 minutos para perguntas e respostas. A moderação será feita por Alexandre Simião, Plant Manager na Thales, multinacional da indústria aeroespacial.

Em pesquisa de intenção de voto para o governo estadual divulgada nesta quarta-feira (12) pelo instituto Neokemp — a primeira publicada após o período das convenções partidárias —, Moro lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 45,7% das intenções de voto. Requião Filho (23,2%) e Sandro Alex (18,2%) aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

Programação

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, sobreloja.

8h30 às 9h: Credenciamento

9h05 às 9h30: Fala do candidato Sergio Moro

9h30 às 10h: Perguntas e respostas

10h às 10h25: Intervalo

10h30 às 10h55: Fala do candidato Sandro Alex

10h55 às 11h25: Perguntas e respostas com moderação de Alexandre Simião

11h30 às 11h55: Fala do candidato Requião Filho

11h55 às 12h25: Perguntas e respostas

12h25 às 12h30: Encerramento

Metodologia da pesquisa citada no texto: 1.008 entrevistados pelo instituto Neokemp de 10 a 11 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03242/2026.