Eleições

Nova pesquisa mostra Moro com vantagem de 20 pontos sobre 2º colocado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Diógenes Freire Feitosa - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 12/08/26 07h44
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (12) uma nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Essa é a primeira pesquisa publicada após o período das convenções partidárias no Paraná. Nela, Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 45,7% das intenções de voto.

O senador abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que aparecem empatados tecnicamente na segunda colocação. Em relação à pesquisa de rejeição, Requião Filho foi o mais citado pelos entrevistados, seguido de Sergio Moro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado aos entrevistados (quando os nomes dos pré-candidatos são mostrados). 

Sergio Moro lidera cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 45,7%
  • Requião Filho (PDT): 23,2%
  • Sandro Alex (PSD): 18,2%
  • Luiz França (Missão): 2,0%
  • Tayná Miessa (UP): 1,2%
  • Adriano Teixeira (PCO): 0,5%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%
  • Branco/Nulo: 4,2%
  • Não sabe: 4,8%
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Rejeição para governador do Paraná 

A Neokemp também mediu a rejeição aos pré-candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar apenas um nome.  

  • Requião Filho (PDT): 42,6%
  • Sergio Moro (PL): 32,8%
  • Sandro Alex (PSD): 6,4%
  • Luiz França (Missão): 5,2%
  • Adriano Teixeira (PCO): 3,0%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 1,1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,8%
  • Tayná Miessa (UP): 0,5%
  • Rejeita todos: 3,3%
  • Não rejeita nenhum: 4,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pelo instituto Neokemp de 10 a 11 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03242/2026.

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