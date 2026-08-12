Nova pesquisa mostra Moro com vantagem de 20 pontos sobre 2º colocado

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (12) uma nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Essa é a primeira pesquisa publicada após o período das convenções partidárias no Paraná. Nela, Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 45,7% das intenções de voto.

O senador abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que aparecem empatados tecnicamente na segunda colocação. Em relação à pesquisa de rejeição, Requião Filho foi o mais citado pelos entrevistados, seguido de Sergio Moro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado aos entrevistados (quando os nomes dos pré-candidatos são mostrados).

Sergio Moro lidera cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 45,7%

Requião Filho (PDT): 23,2%

Sandro Alex (PSD): 18,2%

Luiz França (Missão): 2,0%

Tayná Miessa (UP): 1,2%

Adriano Teixeira (PCO): 0,5%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Branco/Nulo: 4,2%

Não sabe: 4,8%

Rejeição para governador do Paraná

A Neokemp também mediu a rejeição aos pré-candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar apenas um nome.

Requião Filho (PDT): 42,6%

Sergio Moro (PL): 32,8%

Sandro Alex (PSD): 6,4%

Luiz França (Missão): 5,2%

Adriano Teixeira (PCO): 3,0%

Samuel de Mattos (PSTU): 1,1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,8%

Tayná Miessa (UP): 0,5%

Rejeita todos: 3,3%

Não rejeita nenhum: 4,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pelo instituto Neokemp de 10 a 11 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03242/2026.