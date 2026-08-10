Lula mantém cinco pontos de vantagem sobre Flávio em nova pesquisa

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (10) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 40% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que tem 35%.
Na simulação de segundo turno entre os dois, o senador reduz a vantagem do petista para 3 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois: 47% a 44%.
Nos outros cenários de segundo turno, há empate no limite da margem de erro entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Nesse caso, o petista lidera numericamente. Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), Lula venceria.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
Lula lidera cenário estimulado
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Heró Bezerra (PRTB): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Wilson Grassi Júnior (Democrata): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Lula é o mais citado na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 19%
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 47%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Pesquisa de rejeição para presidente em 2026
Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.
- Renan Santos (Missão): 54%
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 49%
- Romeu Zema (Novo): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
Metodologia: 2.001 entrevistados pelo instituto Nexus nos dias 7 a 9 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08428/2026.