Lula mantém cinco pontos de vantagem sobre Flávio em nova pesquisa

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (10) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 40% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que tem 35%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o senador reduz a vantagem do petista para 3 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois: 47% a 44%.

Nos outros cenários de segundo turno, há empate no limite da margem de erro entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Nesse caso, o petista lidera numericamente. Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), Lula venceria.

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

Lula lidera cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Samara Martins (UP): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Heró Bezerra (PRTB): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Wilson Grassi Júnior (Democrata): 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 19%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 47%

Romeu Zema (Novo): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 37%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

Renan Santos (Missão): 54%

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 49%

Romeu Zema (Novo): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Metodologia: 2.001 entrevistados pelo instituto Nexus nos dias 7 a 9 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08428/2026.