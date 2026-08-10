Eleições

Lula mantém cinco pontos de vantagem sobre Flávio em nova pesquisa

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 10/08/26 07h28
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (10) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 40% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que tem 35%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o senador reduz a vantagem do petista para 3 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois: 47% a 44%.

Nos outros cenários de segundo turno, há empate no limite da margem de erro entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Nesse caso, o petista lidera numericamente. Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), Lula venceria.

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Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

Lula lidera cenário estimulado

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Samara Martins (UP): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Heró Bezerra (PRTB): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Wilson Grassi Júnior (Democrata): 0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 19%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 47%
  • Romeu Zema (Novo): 40%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 46%
  • Renan Santos (Missão): 37%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 14%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

  • Renan Santos (Missão): 54%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 49%
  • Romeu Zema (Novo): 46%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Metodologia: 2.001 entrevistados pelo instituto Nexus nos dias 7 a 9 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08428/2026.

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