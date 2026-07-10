Caminhoneiros ganham exames gratuitos no Paraná; veja em quais cidades

Caminhoneiros e moradores de 14 cidades do Paraná poderão fazer exames gratuitos de saúde durante o mês de julho. O projeto itinerante Saúde na Estrada chegou ao estado na última segunda-feira (6) e oferecerá atendimentos em postos da rede Rodo Rede até o dia 31.
Além dos caminhoneiros, a população das cidades participantes também poderá utilizar os serviços gratuitos oferecidos pela carreta.
Entre os atendimentos disponíveis estão exames que podem verificar doenças cardiovasculares, metabólicas e oftalmológicos, além de doenças transmissíveis por vírus. Além disso, os visitantes poderão aproveitar cadeiras de massagem e serviço de barbearia, também sem custo.
Projeto já realizou 750 mil atendimentos
O Saúde na Estrada é uma iniciativa itinerante promovida pela Ipiranga em parceria com secretarias municipais de Saúde, faculdades e escolas técnicas.
Ao longo de 17 anos, o projeto já beneficiou mais de 750 mil pessoas em diferentes regiões do país. Além disso, a carreta passou por mais de 228 municípios brasileiros, levando ações de prevenção e cuidados básicos de saúde.
Conforme a organização, os atendimentos são realizados por profissionais de saúde e contam com estrutura para exames básicos voltados ao acompanhamento da saúde e à prevenção de doenças.
Veja quando a carreta passa pelo Paraná
Os atendimentos acontecem sempre das 9h às 17h.
17 de julho — Terra Roxa
20 de julho — Toledo
21 de julho — Cascavel
23 de julho — Paula Freitas
24 de julho — São Mateus do Sul
27 de julho — Araucária
28 de julho — Campo Largo
29 de julho — São José dos Pinhais
30 de julho — Campina Grande do Sul
31 de julho — Tijucas do Sul
Quais exames gratuitos serão oferecidos?
Durante a passagem pelo Paraná, o Saúde na Estrada oferecerá gratuitamente:
- aferição da pressão arterial;
- teste de glicemia;
- medição da temperatura corporal;
- oximetria;
- avaliação dos batimentos cardíacos;
- exame de bioimpedância;
- teste de acuidade visual;
- testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.
Por isso, a expectativa da organização é atender caminhoneiros que percorrem as rodovias paranaenses e, ao mesmo tempo, moradores das cidades onde a carreta fará as paradas. Dessa forma, o projeto busca ampliar o acesso a exames básicos de saúde e incentivar a prevenção de doenças.