Caminhoneiros ganham exames gratuitos no Paraná; veja em quais cidades

Caminhoneiros e moradores de 14 cidades do Paraná poderão fazer exames gratuitos de saúde durante o mês de julho. O projeto itinerante Saúde na Estrada chegou ao estado na última segunda-feira (6) e oferecerá atendimentos em postos da rede Rodo Rede até o dia 31.

Além dos caminhoneiros, a população das cidades participantes também poderá utilizar os serviços gratuitos oferecidos pela carreta.

Entre os atendimentos disponíveis estão exames que podem verificar doenças cardiovasculares, metabólicas e oftalmológicos, além de doenças transmissíveis por vírus. Além disso, os visitantes poderão aproveitar cadeiras de massagem e serviço de barbearia, também sem custo.

Projeto já realizou 750 mil atendimentos

O Saúde na Estrada é uma iniciativa itinerante promovida pela Ipiranga em parceria com secretarias municipais de Saúde, faculdades e escolas técnicas.

Ao longo de 17 anos, o projeto já beneficiou mais de 750 mil pessoas em diferentes regiões do país. Além disso, a carreta passou por mais de 228 municípios brasileiros, levando ações de prevenção e cuidados básicos de saúde.

Conforme a organização, os atendimentos são realizados por profissionais de saúde e contam com estrutura para exames básicos voltados ao acompanhamento da saúde e à prevenção de doenças.

Veja quando a carreta passa pelo Paraná

Os atendimentos acontecem sempre das 9h às 17h.

17 de julho — Terra Roxa

20 de julho — Toledo

21 de julho — Cascavel

23 de julho — Paula Freitas

24 de julho — São Mateus do Sul

27 de julho — Araucária

28 de julho — Campo Largo

29 de julho — São José dos Pinhais

30 de julho — Campina Grande do Sul

31 de julho — Tijucas do Sul

Quais exames gratuitos serão oferecidos?

Durante a passagem pelo Paraná, o Saúde na Estrada oferecerá gratuitamente:

aferição da pressão arterial;

teste de glicemia;

medição da temperatura corporal;

oximetria;

avaliação dos batimentos cardíacos;

exame de bioimpedância;

teste de acuidade visual;

testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Por isso, a expectativa da organização é atender caminhoneiros que percorrem as rodovias paranaenses e, ao mesmo tempo, moradores das cidades onde a carreta fará as paradas. Dessa forma, o projeto busca ampliar o acesso a exames básicos de saúde e incentivar a prevenção de doenças.

Caminhoneiros e população local poderão fazer exames gratuitos de saúde no Paraná. (Crédito: Fábio Augusto / Ipiranga)