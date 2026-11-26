Um caminhão carregado com placas solares tombou na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e provocou a interdição total da pista no sentido Ponta Grossa na manhã desta quinta-feira (26).

O acidente ocorreu por volta da meia-noite, nas proximidades do Shopping City Center Outlet Premium, no km 129 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor sofreu lesões no pé. Não há informações sobre a gravidade do ferimento nem detalhes sobre o atendimento médico prestado à vítima.

A pista foi totalmente bloqueada no sentido crescente (oeste) para permitir a retirada do caminhão tombado. Equipes trabalhavam no destombamento do veículo desde a madrugada.

Às 7h30, a rodovia ainda estava interditada e sem previsão de liberação do trecho. Motoristas que seguem em direção a Ponta Grossa devem redobrar a atenção ao passar pela região e considerar possíveis atrasos no deslocamento.