Caminhão sem freio ‘atropela’ veículos e deixa 16 feridos na BR-376, no Paraná

Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente, atingindo diversos veículos e deixando 16 pessoas feridas na BR-376, em Ponta Grossa, na tarde desta quinta-feira (17). As múltiplas colisões ocorreram no km 488, na zona urbana do município paranaense.

Conforme informações da PRVias, concessionária responsável pelo trecho, o Centro de Controle Operacional (CCO) foi acionado por volta das 16h50.

O caminhão, que estava parado em uma oficina mecânica no sentido sul, perdeu o freio e saiu do local sem controle. O veículo invadiu a pista contrária, no sentido norte, colidindo com outros veículos. Equipes de resgate da PRVias, Corpo de Bombeiros, SAMU realizaram o atendimento às vítimas. Assista:

Vídeo: Reprodução | Redes sociais

Em boletim divulgado às 18h20, a concessionária informou que 14 pessoas tiveram ferimentos leves e duas pessoas sofreram ferimentos moderados. As vítimas foram atendidas.

BR-376 é interditada após acidente com caminhão

A pista sentido norte da BR-376 ficou interditada por algumas horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via foi liberada por volta das 19 horas. Por volta das 18h30 havia 6,5 quilômetros de congestionamento no local.