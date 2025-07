Vídeo! Disputa entre fotógrafos termina com ameaça no Jardim Botânico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fotógrafo André Nascimento postou um vídeo nas redes sociais que tem dado o que falar sobre a atitude por parte de alguns fotógrafos que trabalham no Jardim Botânico, em Curitiba. Na publicação feita por ele é possível ver duas fotógrafas impedindo que ele faça fotos nos locais em que elas estão – no local é comum encontrar profissionais oferecendo pacotes de fotos aos visitantes.

De acordo com André, o vídeo foi registrado em junho durante uma viagem feita por ele à capital. O fotógrafo é de Paraty, no Rio de Janeiro, e viaja por todo o país fotografando diferentes cidades. Segundo ele, o vídeo só foi publicado nesta semana após ele refletir sobre o assunto e chegar à conclusão que está cansado de passar por situações vexatórias como essa.

Assista:

Pelo vídeo é possível ver que uma mulher diz a André, em tom de ameaça, que se ele se aproximar dela “vai dar confusão”. Em outro trecho, ele diz para outra fotógrafa que ficará onde ele quiser, pois se trata de um lugar público, e ela responde que ele irá atrapalhar todo mundo.

“Você já entendeu que existe um jeito que as coisas funcionam aqui? Estamos aqui há mais tempo”, diz uma das fotógrafas.

Segundo André, na ocasião havia um grupo com, ao menos, oito fotógrafos. Como era um dia de pouco movimento, ele optou por ficar próximo deles para evitar “confusão”. Ele se recorda que no início deu certo, pois estavam revezando. Enquanto um fotógrafo atendia uma pessoa, ele atendia a próxima.

A recomendação dada pelo grupo era de que ele não poderia fotografar próximo a estufa. Porém, ao ver que um dos fotógrafos havia tirado fotos no local, ele também começou a tirar.

Foi neste momento que, segundo ele, começou a discussão com as fotógrafas. “Vocês não têm direito de monopolizar o lugar”, diz André no vídeo.

Autorização para fotógrafos é obrigatória no Jardim Botânico de Curitiba

Em nota, a Prefeitura de Curitiba afirmou que o Jardim Botânico recebe milhares de turistas e todos podem fazer fotos. Entretanto, fotos profissionais precisam de autorização antecipada.

“Os fotógrafos precisam pedir autorização à Curitiba Film Commission para atuar nos parques. Não é permitido usar os espaços públicos da cidade para publicidade e comercialização de fotos”, afirma a nota.

André diz que não sabia que era necessário pedir uma autorização para fotografar no local. Segundo ele, o que o entristece é o fato da regra servir para uns e não para todos.

“No dia que eu estou aqui sozinho, não pode. No dia que estão todos os fotógrafos, eles deixam? Beleza, se eu não posso, eles também não poderiam, sabe? Tem uma regra que não está funcionando pra eles”,

A Prefeitura de Curitiba não quis se manifestar sobre o vídeo.