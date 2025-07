Homem morre em mesa de bar no Centro de Curitiba: “estamos muito tristes”

Um homem foi encontrado morto sentado em uma mesa de um bar no Centro de Curitiba na madrugada desta quinta-feira (17). De acordo com Marcelo Bechara Rahme, proprietário do Snooker Bar Amor Y Cana, a vítima era frequentadora do local há anos.

Após beber alguns litros de cerveja com um colega, o proprietário diz que o homem teria se sentado em uma cadeira por volta das 3h. Ao fecharem o bar, por volta das 6h, notaram que o homem não respondia mais.

“Tentaram fazer o procedimento para tentar animá-lo até a chegada do SAMU, mas quando chegaram constaram o óbito”, conta Rahme.

O corpo foi recolhido pela Polícia Científica do Paraná. O motivo da morte ainda é desconhecido. “A morte de uma pessoa não é legal para ninguém. Estamos muito tristes”, lamenta o proprietário.