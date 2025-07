Prefeitura de Curitiba abre mais de 700 vagas de estágio remunerado

A Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas para 728 vagas de estágio remunerado. De acordo com o município, as vagas são de nível médio, superior e de pós-graduação.

Conforme divulgado, as secretarias e órgãos da administração indireta da prefeitura têm 95 vagas de estágio. Desse total, 36 são para estudantes do ensino médio, 49 para ensino superior e 11 para pós-graduados. As inscrições para estas vagas devem ser feitas no Portal de Estágios da Prefeitura de Curitiba ou no site do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap).

As outras 633 vagas são para estudantes de pedagogia. De acordo com a prefeitura, 86 para estágios em creches e 547 vagas em escolas especiais da rede municipal, voltadas ao atendimento a crianças e jovens com deficiência.

As inscrições e seleções para essas vagas ocorrem nos Núcleos Regionais da Secretaria Municipal da Educação ou na Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Especializado no bairro Alto da Glória.

Além da bolsa-auxílio, o munícipio oferece vale-transporte aos candidatos contratados.