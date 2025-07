PSS Curitiba tem inscrições abertas e salário de R$ 4,5 mil. Veja detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde quarta-feira (16), estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Curitiba, voltado à contratação de professores de Educação Infantil. O prazo vai até a próxima quinta-feira (24), exclusivamente pela internet. A participação é gratuita.

O salário oferecido é de R$ 4.526,88, com carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, serão contratados 300 profissionais: 249 para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 36 para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Para se inscrever, é necessário estar cadastrado no sistema e-Cidadão, base de dados da Prefeitura de Curitiba. Veja os requisitos de escolaridade exigidos abaixo:

Ensino Médio completo na modalidade Magistério (pós-médio ou sequencial);

Graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais;

Graduação em Normal Superior;

Graduação em curso de Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais.

A documentação comprobatória deve ser enviada no momento da inscrição, em formato PDF, legível, sem rasuras e dentro dos prazos estipulados. A lista de documentos exigidos está disponível no edital.

Caso o candidato perceba algum erro no cadastro ou esqueça de anexar documentos, é possível corrigir a inscrição até as 16h do dia 24 de julho.

Vai ter prova?

Neste PSS, não haverá aplicação de prova de conhecimentos. A pontuação será atribuída com base na análise de títulos e na comprovação de tempo de experiência profissional. As informações e os documentos enviados serão avaliados por uma comissão formada por servidores das áreas de Recursos Humanos e Educação.

Cronograma

Inscrições (pela internet): entre as 18h do dia 16 de julho até as 16h do dia 24 de julho;

Publicação da relação dos inscritos: a partir das 18h de 29 de julho;

Prazo para recursos quanto à inscrição: das 9h às 17h de 30 de julho;

Publicação da homologação das inscrições: a partir de 1º de agosto (18h);

Análise de títulos e experiência profissional: a partir de 4 de agosto;

Convocação para verificação de laudos médicos (PcD): a partir de 4 de agosto.

As datas da classificação final, homologação do PSS e convocação para heteroidentificação serão divulgadas no site da Prefeitura de Curitiba.

