Caminhão de Rionegro & Solimões se envolve em acidente no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão que transportava equipamentos da dupla sertaneja Rionegro & Solimões tombou na BR-369, entre as cidades de Bandeirantes e Andirá, no Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (14). Os cantores não estavam a bordo do veículo no momento do acidente.

O caminhão havia saído de Astorga na noite de sábado (13), após a dupla se apresentar em um show na região. Segundo informações divulgadas pelo telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, o acidente aconteceu depois que um carro invadiu a pista contrária, não dando espaço suficiente para que a carreta realizasse a manobra de desvio. O impacto provocou o tombamento do caminhão na lateral da pista direita.

No veículo, estavam dois funcionários da equipe da dupla, que não se feriram. Já o carro envolvido no acidente transportava três pessoas. As equipes de socorro precisaram cortar a lataria lateral do automóvel para retirar os ocupantes. Um homem e uma mulher, de 21 e 28 anos, sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a um hospital da região, enquanto uma mulher de 31 anos teve ferimentos leves.

A assessoria de Rionegro & Solimões informou, em nota enviada ao g1, que todos os envolvidos receberam atendimento imediato e desejou plena recuperação. “Rionegro & Solimões e sua equipe agradecem as mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento”, afirmou a nota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉