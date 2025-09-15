Estudantes de Curitiba lançam campanha para disputar campeonato de robótica no Panamá

Parentes e amigos lançaram a campanha “Ecologic rumo ao Panamá!” nas redes para viabilizar a ida de duas estudantes de Curitiba para disputar o campeonato WRO Open Championship Americas de robótica que acontecerá entre 19 e 21 de outubro na Cidade do Panamá, representando o Paraná e o Brasil. Ana Luiza Vieira Bomfim e Letícia Marie Romanelli Gomes da Silva formam a equipe Ecologic.

As estudantes de Curitiba têm 11 anos e estudam robótica há quatro anos na escola Robomind, como atividade extracurricular do Colégio Medianeira. As amigas conseguiram a vaga no torneio após conquistarem a medalha de prata no Future Innovators na categoria Elementary (para estudantes até 11 anos) do World Robotic Olympiad (WRO) Brasil, Olimpíada Nacional de Robótica, em Jaraguá do Sul (SC), no final de agosto.

Ana Luíza e Letícia desenvolveram o projeto de um robô que detecta furos em canos e tubulações, auxiliando na resolução deste tipo de problema com mínima interferência externa e menos impacto urbano. Ana e Letícia afirmam que a principal motivação para a ideia foi a busca pela resolução de problemas causados pelo desperdício de água, como a dificuldade de acesso à água limpa, um problema sério que afeta um direito básico.

Em 2025, segundo levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em condições de segurança. Segundo dados do Instituto Trata Brasil de 2023, mais de 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada por meio de vazamentos, fraudes e erros de medição.

A ideia de resolver problemas sociais e ambientais também foi inspirada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), plano de ação desenvolvido pela Organização das Nações Unidas com 17 metas para a erradicação da pobreza, conservação do meio ambiente e do clima e promoção da paz e prosperidade. O projeto abrange especialmente as ODS 3 (Saúde e bem estar), 6 (Água potável e saneamento) e 11 (Cidades e comunidades sustentáveis).

“Uma excelente ideia que resultou em um projeto muito bem desenvolvido, que aborda o problema do desperdício de água tratada e tem diversas aplicações em várias áreas da indústria”, explica o professor e técnico da equipe, Eduardo Snheszak.

“A gente queria ajudar as pessoas e ao meio ambiente ao mesmo tempo. Pesquisamos muito e vimos que os canos têm muitos vazamentos e a água é perdida. Daí pensamos que um robô que detecta esses vazamentos ajudaria para essa água ser redirecionada para quem precisa e ajudaria a desperdiçar menos água no mundo”, conta Ana Luiza.

Conquista nacional

Na Olimpíada Nacional de Robótica, em Jaraguá do Sul, os competidores eram responsáveis pela montagem do estande e a organização da apresentação para o público e os juízes. “Quando as duas juízas chegaram, uma delas foi olhar a nossa programação e acabou, sem querer, desfazendo o que tínhamos programado para o robô. Tivemos que refazer sozinhas, foi um pouco tenso, mas mostramos espírito de equipe, o que nos valeu mais alguns pontos. Participar do evento foi uma experiência incrível”, avalia Letícia.

As famílias acompanharam toda a preparação. Ivan Bomfim, pai de Ana Luiza, ficou surpreso com a iniciativa das meninas: “em um projeto cibernético elas tiveram uma preocupação social e ambiental. Isso mostra que elas estão atentas ao que acontece no mundo”. Para Berenice Romanelli, mãe de Letícia, foi muito interessante acompanhar como as meninas desenvolveram o projeto. “Ana e Letícia trabalharam de maneira autônoma na escrita do projeto, na criação do robô e em sua programação. Buscaram resolver os problemas que encontravam pedindo ajuda ao professor Eduardo, da Robomind. Toda essa caminhada foi enriquecedora tanto para as meninas quanto para nós”.

Do Paraná ao Panamá – Vamos ajudar?

Até o momento, a campanha “Ecologic rumo ao Panamá!” está contando com a ajuda por meio de doações. Para participar da competição, a equipe precisa de R$65 mil reais para custear gastos com a inscrição da equipe, passagens, hospedagem, alimentação, além de materiais de identificação para o estande na competição. A equipe busca empresas e instituições que possam apoiar com a viagem para participar do Open Championship Americas, no mês de outubro.

Bora no PIX?

O projeto está disponível no site https://ecologic2025.my.canva.site/, com informações sobre como ajudar. Quem quiser entrar em contato com o time para apoiar a campanha pode enviar mensagem para o e-mail equipe.ecologic2025@gmail.com, que também é a chave PIX da campanha.

