Um homem de 63 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de maus-tratos aos animais. A ação, que contou com o apoio da Secretaria de Defesa Animal, aconteceu em Irati, na região dos Campos Gerais, na sexta-feira (26). As equipes resgataram dois cachorros, uma mula e sete cavalos, todos em condições de maus-tratos.

As investigações começaram em março deste ano, após a PCPR receber denúncias anônimas relatando o crime de maus-tratos contra cavalos. Conforme apurado, o investigado mantinha os animais amarrados com corda na propriedade de estranhos, sem a devida permissão. Ele também deixava os animais amarrados na beira da estrada, sem qualquer cuidado.

No decorrer das diligências, que também contaram com apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), a equipe policial recebeu novas denúncias do crime envolvendo cães. Na casa do suspeito, os cachorros eram mantidos sem água e amarrados com corda curta.

De acordo com o delegado da PCPR Rafael Rybandt, foi oferecido ao investigado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, para que não respondesse ao processo e entregasse todos os animais para doação, além de não adquirir nenhum outro.

“Quanto a assinatura do ANPP, o investigado recusou-se a celebrar o acordo. Em razão disso, representamos pela prisão preventiva do autor que recorrentemente pratica o crime de maus-tratos com todos os animais que possui”, afirma o delegado.

Durante o cumprimento de mandado de busca e prisão, os policiais civis localizaram dois cães, uma mula e sete cavalos sem os devidos cuidados e em ambiente insalubre. Além do mandado de prisão preventiva, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Como denunciar crimes de maus-tratos aos animais

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na investigação e prevenção de crimes de maus-tratos aos animais. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

