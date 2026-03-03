BR-277 terá interdição temporária na região Centro-Sul do Paraná nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, nesta quinta-feira (05/03) e sexta-feira (06/03), haverá interdição temporária da rotatória e da alça de acesso localizadas no km 347 da BR-277, no perímetro urbano de Guarapuava, na região do Portal 3 do bairro Cidade dos Lagos.

Os serviços serão executados pela concessionária EPR Iguaçu e consistem em fresagem e recomposição do pavimento, dentro do cronograma preventivo de conservação da rodovia.

Para garantir a segurança viária durante a movimentação de máquinas e equipes de trabalho, o tráfego nos dispositivos será interrompido das 8 horas às 18 horas, nos dois dias de intervenção.

Rotas alternativas durante bloqueio da BR-277

Durante o período de bloqueio, os usuários deverão observar as seguintes alternativas:

• Sentido Curitiba: retorno no dispositivo localizado no km 345;

• Sentido Cascavel: retorno no km 349;

• Acesso à BR-277 a partir do bairro Cidade dos Lagos: utilização da saída pelo Portão 02, acessando a Rua João Fortkamp, que leva à rotatória localizada no km 348.

A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização provisória, reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho e planejarem deslocamentos com antecedência.