BR-277, BR-476 e outras rodovias têm intervenções nesta terça (6); veja os trechos

A terça-feira (6) exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela Região Metropolitana de Curitiba e pelo interior do Paraná. Um conjunto de intervenções, que abrange desde grandes obras de ampliação até serviços de manutenção de sinalização e conservação, deve causar lentidão pelas principais rodovias que cortam o Estado.

Entre os destaques do dia estão bloqueios parciais em trechos estratégicos, desvios operacionais e trabalhos noturnos de pintura de faixas e instalação de tachas.

Obras de ampliação e melhorias estruturais

Em Curitiba e nos municípios vizinhos, intervenções para ampliação e melhoria de infraestrutura viária alteram o tráfego. Na BR-277, trabalhos de ampliação ocorrem entre os km 68 e km 83 em ambos os sentidos.

Já na ligação entre a capital e Campo Largo, serviços de terraplanagem, pintura de viadutos e adequação de passeios no trecho do km 112 ao km 125 mobilizam equipes ao longo do dia, exigindo cautela dos condutores.

Na PR-423, no trecho entre Araucária e Campo Largo, frentes de trabalho executam terraplanagem e obras em pontes e viadutos. As intervenções concentram-se nas faixas de domínio e marginais, minimizando a necessidade de bloqueios diretos na pista principal, mas com presença constante de máquinas.

Na PR-418 (Contorno Norte), em Almirante Tamandaré, serviços de reforço estrutural em viadutos alteram a circulação de pedestres nos passeios e ocupam trechos do acostamento nos km 14 e km 16.

No interior do Estado, frentes de ampliação de grande porte avançam na BR-153 (km 01 ao km 52) e na BR-369 (km 04 ao km 22), ambas em ambos os sentidos. Na BR-277, em Irati (km 249 ao km 266), há movimentação intensa de terra, escavações e obras de drenagem.

Bloqueios parciais e interdições operacionais

Diversas rodovias estaduais e federais registram interdições parciais que demandam atenção dos motoristas:

BR-277 (Guaraniaçu): No km 511,7, o trânsito flutua com desvio para a pista contrária devido a uma queda de talude, operando nos dois sentidos com capacidade reduzida.

No km 511,7, o trânsito flutua com desvio para a pista contrária devido a uma queda de talude, operando nos dois sentidos com capacidade reduzida. BR-476 (Estrada da Ribeira): Opera em meia pista no sistema “Siga e Pare” para a realização de obras em trechos que cortam Adrianópolis (km 6 e km 14,5), Tunas do Paraná (km 46) e Bocaiúva do Sul (km 87,8).

Opera em meia pista no sistema “Siga e Pare” para a realização de obras em trechos que cortam Adrianópolis (km 6 e km 14,5), Tunas do Paraná (km 46) e Bocaiúva do Sul (km 87,8). Sinalização noturna (Curitiba): A partir das 19h até as 5h, a pintura de faixas e a implantação de tachas provocam bloqueios temporários nas vias marginais e pistas da BR-277 (km 107 ao km 147), BR-376 (km 591 ao km 606) e BR-476 (km 143 ao km 197).

A partir das 19h até as 5h, a pintura de faixas e a implantação de tachas provocam bloqueios temporários nas vias marginais e pistas da BR-277 (km 107 ao km 147), BR-376 (km 591 ao km 606) e BR-476 (km 143 ao km 197). Pintura com desvio no interior: Serviços de pintura de sinalização com desvio de fluxo ocorrem entre Irati e Balsa Nova, na BR-277 (km 147 ao km 303).

Conservação e limpeza de vias

Durante todo o dia, serviços de manutenção e conservação preventiva exigem atenção em diversos pontos:

BR-277 e BR-476 (Curitiba e Campo Largo): Limpeza de sistemas de drenagem e roçada da faixa de domínio ocorrem entre 7h e 17h, com eventual ocupação do acostamento.

Limpeza de sistemas de drenagem e roçada da faixa de domínio ocorrem entre 7h e 17h, com eventual ocupação do acostamento. PR-092 e PR-151: Trabalhos de manutenção asfáltica e conservação são realizados no sentido Wenceslau Braz (PR-092, km 206 ao km 208) e em ambos os sentidos da PR-151 (km 184 ao km 213).

Trabalhos de manutenção asfáltica e conservação são realizados no sentido Wenceslau Braz (PR-092, km 206 ao km 208) e em ambos os sentidos da PR-151 (km 184 ao km 213). BR-373 (Região de Ponta Grossa, Imbituva e Prudentópolis): Ações de roçada mecânica, poda de árvores e desobstrução de canaletas se concentram ao longo do trecho sem interdição direta de faixas de rolamento, restringindo apenas acostamentos em pontos isolados.