BR-277, BR-376 e outras rodovias têm alterações no trânsito nesta terça (29)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos de atenção nesta terça-feira (29), com interdições programadas, operações Pare e Siga e intervenções em diferentes regiões do estado. Motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego.
Detonações de rochas e interdições
PR-445 (Londrina/Tamarana)
Interdição total programada nesta terça-feira (29), das 08h50 às 09h40, entre os km 32 e 35 (trecho entre os distritos de Irerê e Lerroville), para operações de detonação de rochas vinculadas às obras de duplicação da rodovia.
BR-153 (Jacarezinho/Santo Antônio da Platina)
Bloqueio de pista nos dois sentidos entre o km 18 e o km 20 para a realização de trabalhos de detonação de rochas ao longo do dia, além de frentes contínuas de obras de ampliação do km 01 ao km 52.
PRC-466 (Campos Gerais/Centro-Sul)
Interrupções totais do trânsito programadas ao longo da semana para desmonte de rochas com explosivos, das 14h às 17h:
- Quarta (30/09) e Quinta (01/10): Entre Pitanga e Turvo, nos km 201, 213 e 218.
- Sexta-feira (02/10): No km 223, próximo ao acesso principal a Turvo.
Obras no Litoral, Região Metropolitana e Anel de Integração (EPR Litoral Pioneiro)
A concessionária EPR Litoral Pioneiro executa trabalhos de ampliação, microfresagem, drenagem e conservação (roçada, limpeza de calhas e sinalização) que exigem estreitamento ou bloqueio de faixas:
- BR-277:
- km 19 ao km 20 (Litoral): Microfresagem no sentido Litoral.
- km 42 ao km 43 (Serra do Mar): Fresagem no sentido Litoral.
- km 68 ao km 83 (São José dos Pinhais / Serra): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
- BR-369:
- km 04 ao km 22 (Cornélio Procópio / Cambará): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
- PR-092:
- km 262: Manutenção de drenagem no sistema Pare e Siga.
- km 298: Serviços de manutenção no pavimento em sistema Pare e Siga.
- PR-151:
- km 224 ao km 226: Fresagem no sentido Jaguariaíva (Pare e Siga).
- km 274 ao km 277: Fresagem no sentido Piraí do Sul.
- km 277: Revestimento de talude no sentido Ponta Grossa.
- km 303 ao km 305: Microrrevestimento no sentido Castro.
Tráfego e Pontos de Atenção pelas Regionais do Paraná
BR-376 (Serra do Mar/Guaratuba)
Lentidão residual e tráfego carregado no sentido Santa Catarina devido a bloqueios parciais, manutenção e ocorrências recentes na descida da Serra do Mar, na região de Guaratuba.
Regional Leste (RMC, Litoral e Sul)
- PR-170: Tráfego alternado em sistema Pare e Siga entre Bituruna (PR-446) e o entroncamento com a BR-153.
- PR-427: Operação Pare e Siga entre Campo do Tenente e a Lapa.
- PR-092: Sistema Pare e Siga ativo no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul.
- Estradas Não Pavimentadas: Equipes atuam no patrolamento e recuperação de danos causados pelas recentes chuvas para garantir a trafegabilidade rural.
Regional Norte
Até sábado (03/10), operações Pare e Siga ocorrem na PR-340 (Jaguapitã a Guaraci); PR-090 (Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá); PR-431 (Ribeirão Claro a Jacarezinho); PRC-466 (Borrazópolis); PR-272 (Pinhalão); e PR-218 (Joaquim Távora ao entroncamento com a PR-151).
Regional Noroeste
Tráfego alternado no sistema Pare e Siga na PR-554 (São Jorge do Ivaí); PR-082 (Douradina); PR-490 (Altônia); PR-180 (Quarto Centenário e Terra Rica); PR-239 (Campina da Lagoa); PR-487 (Campo Mourão); PR-218 (Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte e Paranavaí); PR-557 (Diamante do Norte); PR-158 (São João do Caiuá); PR-463 (Colorado a Santo Inácio); PR-685 e PR-492 (Tamboara).
- Outros serviços: Pintura de sinalização na PR-082 (Cianorte) e PRC-487 (Campo Mourão a Iretama); poda de árvores na PR-477, PR-463, PR-317 e PR-482; e recuperação de drenagem na PR-082 em Rondon.
Regional Oeste
Pista estreitada e retenções temporárias para obras e manutenção na PR-239 (Iracema a Jesuítas); PR-585 (São Pedro); PR-317 (Acesso Consolata a Jesuítas); PR-493 (Bom Sucesso do Sul a Itapejara d’Oeste); e PR-459 (Clevelândia).