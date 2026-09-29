Estradas

BR-277, BR-376 e outras rodovias têm alterações no trânsito nesta terça (29)

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 29/09/26 09h54
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Fotografia em enquadramento amplo e ângulo elevado de uma grande avenida em Curitiba com tráfego intenso de veículos ao final da tarde. No centro, a via de múltiplas faixas exibe carros e motocicletas transitando em direção ao horizonte. À esquerda, estende-se uma ampla área verde arborizada com painéis publicitários amarelos e escuros ao longo do caminho. À direita, vê-se a calçada com pedestres caminhando, áreas de estacionamento e um totem vertical do ParkShoppingBarigüi. Ao fundo, a silhueta da cidade destaca diversos prédios residenciais e comerciais iluminados pela luz do pôr do sol.
Obras afetam trânsito na BR-376 e na BR-277 na Região Metropolitana de Curitiba. Foto: Arquivo/Julia Moreira/Tribuna do Paraná.

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos de atenção nesta terça-feira (29), com interdições programadas, operações Pare e Siga e intervenções em diferentes regiões do estado. Motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego.

Detonações de rochas e interdições

PR-445 (Londrina/Tamarana)
Interdição total programada nesta terça-feira (29), das 08h50 às 09h40, entre os km 32 e 35 (trecho entre os distritos de Irerê e Lerroville), para operações de detonação de rochas vinculadas às obras de duplicação da rodovia.

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BR-153 (Jacarezinho/Santo Antônio da Platina)
Bloqueio de pista nos dois sentidos entre o km 18 e o km 20 para a realização de trabalhos de detonação de rochas ao longo do dia, além de frentes contínuas de obras de ampliação do km 01 ao km 52.

PRC-466 (Campos Gerais/Centro-Sul)
Interrupções totais do trânsito programadas ao longo da semana para desmonte de rochas com explosivos, das 14h às 17h:

  • Quarta (30/09) e Quinta (01/10): Entre Pitanga e Turvo, nos km 201, 213 e 218.
  • Sexta-feira (02/10): No km 223, próximo ao acesso principal a Turvo.

Obras no Litoral, Região Metropolitana e Anel de Integração (EPR Litoral Pioneiro)

A concessionária EPR Litoral Pioneiro executa trabalhos de ampliação, microfresagem, drenagem e conservação (roçada, limpeza de calhas e sinalização) que exigem estreitamento ou bloqueio de faixas:

  • BR-277:
    • km 19 ao km 20 (Litoral): Microfresagem no sentido Litoral.
    • km 42 ao km 43 (Serra do Mar): Fresagem no sentido Litoral.
    • km 68 ao km 83 (São José dos Pinhais / Serra): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
  • BR-369:
    • km 04 ao km 22 (Cornélio Procópio / Cambará): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
  • PR-092:
    • km 262: Manutenção de drenagem no sistema Pare e Siga.
    • km 298: Serviços de manutenção no pavimento em sistema Pare e Siga.
  • PR-151:
    • km 224 ao km 226: Fresagem no sentido Jaguariaíva (Pare e Siga).
    • km 274 ao km 277: Fresagem no sentido Piraí do Sul.
    • km 277: Revestimento de talude no sentido Ponta Grossa.
    • km 303 ao km 305: Microrrevestimento no sentido Castro.

Tráfego e Pontos de Atenção pelas Regionais do Paraná

BR-376 (Serra do Mar/Guaratuba)
Lentidão residual e tráfego carregado no sentido Santa Catarina devido a bloqueios parciais, manutenção e ocorrências recentes na descida da Serra do Mar, na região de Guaratuba.

Regional Leste (RMC, Litoral e Sul)

  • PR-170: Tráfego alternado em sistema Pare e Siga entre Bituruna (PR-446) e o entroncamento com a BR-153.
  • PR-427: Operação Pare e Siga entre Campo do Tenente e a Lapa.
  • PR-092: Sistema Pare e Siga ativo no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul.
  • Estradas Não Pavimentadas: Equipes atuam no patrolamento e recuperação de danos causados pelas recentes chuvas para garantir a trafegabilidade rural.

Regional Norte
Até sábado (03/10), operações Pare e Siga ocorrem na PR-340 (Jaguapitã a Guaraci); PR-090 (Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá); PR-431 (Ribeirão Claro a Jacarezinho); PRC-466 (Borrazópolis); PR-272 (Pinhalão); e PR-218 (Joaquim Távora ao entroncamento com a PR-151).

Regional Noroeste
Tráfego alternado no sistema Pare e Siga na PR-554 (São Jorge do Ivaí); PR-082 (Douradina); PR-490 (Altônia); PR-180 (Quarto Centenário e Terra Rica); PR-239 (Campina da Lagoa); PR-487 (Campo Mourão); PR-218 (Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte e Paranavaí); PR-557 (Diamante do Norte); PR-158 (São João do Caiuá); PR-463 (Colorado a Santo Inácio); PR-685 e PR-492 (Tamboara).

  • Outros serviços: Pintura de sinalização na PR-082 (Cianorte) e PRC-487 (Campo Mourão a Iretama); poda de árvores na PR-477, PR-463, PR-317 e PR-482; e recuperação de drenagem na PR-082 em Rondon.

Regional Oeste
Pista estreitada e retenções temporárias para obras e manutenção na PR-239 (Iracema a Jesuítas); PR-585 (São Pedro); PR-317 (Acesso Consolata a Jesuítas); PR-493 (Bom Sucesso do Sul a Itapejara d’Oeste); e PR-459 (Clevelândia).

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