BR-277, BR-376 e outras rodovias têm alterações no trânsito nesta terça (29)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos de atenção nesta terça-feira (29), com interdições programadas, operações Pare e Siga e intervenções em diferentes regiões do estado. Motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego.

Detonações de rochas e interdições

PR-445 (Londrina/Tamarana)

Interdição total programada nesta terça-feira (29), das 08h50 às 09h40, entre os km 32 e 35 (trecho entre os distritos de Irerê e Lerroville), para operações de detonação de rochas vinculadas às obras de duplicação da rodovia.

BR-153 (Jacarezinho/Santo Antônio da Platina)

Bloqueio de pista nos dois sentidos entre o km 18 e o km 20 para a realização de trabalhos de detonação de rochas ao longo do dia, além de frentes contínuas de obras de ampliação do km 01 ao km 52.

PRC-466 (Campos Gerais/Centro-Sul)

Interrupções totais do trânsito programadas ao longo da semana para desmonte de rochas com explosivos, das 14h às 17h:

Quarta (30/09) e Quinta (01/10): Entre Pitanga e Turvo, nos km 201, 213 e 218.

Entre Pitanga e Turvo, nos km 201, 213 e 218. Sexta-feira (02/10): No km 223, próximo ao acesso principal a Turvo.

Obras no Litoral, Região Metropolitana e Anel de Integração (EPR Litoral Pioneiro)

A concessionária EPR Litoral Pioneiro executa trabalhos de ampliação, microfresagem, drenagem e conservação (roçada, limpeza de calhas e sinalização) que exigem estreitamento ou bloqueio de faixas:

BR-277: km 19 ao km 20 (Litoral): Microfresagem no sentido Litoral. km 42 ao km 43 (Serra do Mar): Fresagem no sentido Litoral. km 68 ao km 83 (São José dos Pinhais / Serra): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

BR-369: km 04 ao km 22 (Cornélio Procópio / Cambará): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

PR-092: km 262: Manutenção de drenagem no sistema Pare e Siga. km 298: Serviços de manutenção no pavimento em sistema Pare e Siga.

PR-151: km 224 ao km 226: Fresagem no sentido Jaguariaíva (Pare e Siga). km 274 ao km 277: Fresagem no sentido Piraí do Sul. km 277: Revestimento de talude no sentido Ponta Grossa. km 303 ao km 305: Microrrevestimento no sentido Castro.



Tráfego e Pontos de Atenção pelas Regionais do Paraná

BR-376 (Serra do Mar/Guaratuba)

Lentidão residual e tráfego carregado no sentido Santa Catarina devido a bloqueios parciais, manutenção e ocorrências recentes na descida da Serra do Mar, na região de Guaratuba.

Regional Leste (RMC, Litoral e Sul)

PR-170: Tráfego alternado em sistema Pare e Siga entre Bituruna (PR-446) e o entroncamento com a BR-153.

Tráfego alternado em sistema Pare e Siga entre Bituruna (PR-446) e o entroncamento com a BR-153. PR-427: Operação Pare e Siga entre Campo do Tenente e a Lapa.

Operação Pare e Siga entre Campo do Tenente e a Lapa. PR-092: Sistema Pare e Siga ativo no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul.

Sistema Pare e Siga ativo no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul. Estradas Não Pavimentadas: Equipes atuam no patrolamento e recuperação de danos causados pelas recentes chuvas para garantir a trafegabilidade rural.

Regional Norte

Até sábado (03/10), operações Pare e Siga ocorrem na PR-340 (Jaguapitã a Guaraci); PR-090 (Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá); PR-431 (Ribeirão Claro a Jacarezinho); PRC-466 (Borrazópolis); PR-272 (Pinhalão); e PR-218 (Joaquim Távora ao entroncamento com a PR-151).

Regional Noroeste

Tráfego alternado no sistema Pare e Siga na PR-554 (São Jorge do Ivaí); PR-082 (Douradina); PR-490 (Altônia); PR-180 (Quarto Centenário e Terra Rica); PR-239 (Campina da Lagoa); PR-487 (Campo Mourão); PR-218 (Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte e Paranavaí); PR-557 (Diamante do Norte); PR-158 (São João do Caiuá); PR-463 (Colorado a Santo Inácio); PR-685 e PR-492 (Tamboara).

Outros serviços: Pintura de sinalização na PR-082 (Cianorte) e PRC-487 (Campo Mourão a Iretama); poda de árvores na PR-477, PR-463, PR-317 e PR-482; e recuperação de drenagem na PR-082 em Rondon.

Regional Oeste

Pista estreitada e retenções temporárias para obras e manutenção na PR-239 (Iracema a Jesuítas); PR-585 (São Pedro); PR-317 (Acesso Consolata a Jesuítas); PR-493 (Bom Sucesso do Sul a Itapejara d’Oeste); e PR-459 (Clevelândia).