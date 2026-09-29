Trânsito em Curitiba: 13 bairros têm bloqueios e obras nesta terça (29)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às alterações no tráfego nesta terça-feira (29). Os principais destaques do dia incluem a implantação de bloqueios parciais na Rua Professor João Mazzarotto, no Capão Raso, para obras do Novo Inter 2, e o início dos serviços de reciclagem do pavimento nas ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões, no bairro Barreirinha.

Além disso, seguem ativos os bloqueios na pista lenta da Avenida Paraná (Boa Vista) e no cruzamento da Alameda Júlia da Costa (Campina do Siqueira), iniciados no começo desta semana, além das frentes de infraestrutura e drenagem em andamento nos demais bairros.

Intervenções recentes: Capão Raso, Barreirinha, Boa Vista e Campina do Siqueira

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): Tem início a operação de bloqueios parciais no trecho entre a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Rua Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h, para a execução de obras do Novo Inter 2. A circulação é mantida nos dois sentidos, com interdições pontuais conforme o lado da via em intervenção. A previsão é de que os trabalhos sigam até o fim de outubro.

Barreirinha (Ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões): Passam por obras de reciclagem do pavimento a Rua Sêneca (entre a Rua Prof. Guilherme Butler e a Rua Matias Camienski), a Rua Matias Camienski (entre a Rua Sêneca e a Rua Averrões) e a Rua Averrões (entre a Rua Matias Camienski e a Rua Prof. Guilherme Butler). Exige-se atenção redobrada à sinalização e à movimentação de máquinas e operários no local.

Boa Vista (Avenida Paraná – Pista Lenta): Prossegue o bloqueio da pista lenta no sentido Santa Cândida, no trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Holanda, para obras de escavação e meio-fio do canteiro central. O trânsito é desviado pela Rua Estados Unidos. Acesso a moradores é mantido e há intensa movimentação de maquinário nas imediações da estação-tubo Holanda.

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa x Rua Major Heitor Guimarães): Mantido o bloqueio no cruzamento com a Alameda Júlia da Costa para as obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). O acesso à Rua Hugo Kinzelman é mantido e a rota alternativa recomendada é a Alameda Princesa Isabel.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Prosseguem os bloqueios para o Novo Inter 2 em três trechos: entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi; entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo; e entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas. Todos com previsão de 30 dias de Duração.

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): Segue o bloqueio parcial da faixa da esquerda entre a Rua São Judas Tadeu e a Rua Fernandes Vieira (das 7h às 18h) para obras de pavimentação e alargamento (duração estimada de 30 dias).

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via continua totalmente interditada para o avanço das obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Rotas alternativas: Rua Adalberto Scherer e Rua Professor Lício de Lima.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Mantido o bloqueio total entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara para o Novo Inter 2 (previsão de 60 dias). Ônibus desviados pela Rua Isaías Régis de Miranda; desvio recomendado via Rua Irmã Flávia Borlet.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento (~10 dias para o Novo Inter 2), além do bloqueio no trecho da Rosa Saporski entre a Rua Solimões e a Rua Dr. Roberto Barrozo.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro).

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima x Rua Victório Vizinoni): Acesso parcialmente liberado enquanto seguem os trabalhos de requalificação da rede de drenagem pluvial, com previsão de liberação total no decorrer desta semana.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Mantido o sentido duplo no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy (obras da Trincheira Vila São Pedro).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Barreirinha: Além da nova frente de reciclagem nas ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões, seguem ativas as frentes na Rua Platão, trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos, Rua Augusto dos Anjos (~990m) e Rua Manoel Borba Gato (~570m).

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Obras de reciclagem do pavimento continuam no trecho de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz.

Pinheirinho: Segue a reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (~340m). Continua consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Trabalhos de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo) continuam sem bloqueio total da pista.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.