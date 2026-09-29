Infraestrutura

Após 50 anos, terminal de ônibus da Região Metropolitana de Curitiba terá reforma milionária

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 29/09/26 07h51
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em enquadramento amplo com plano geral da fachada e da área de embarque de um terminal de transporte coletivo urbano sob luz diurna natural. Em primeiro plano, estende-se a pista de asfalto cinza-escuro com marcações de faixa de pedestres no canto inferior direito e canteiros de calçada. À direita, destaca-se a estrutura da fachada do terminal, composta por um painel azul-escuro com a inscrição "TERMINAL CENTRAL DE ARAUCÁRIA - PEDRO RAFAEL FRANCESCHI" em letras maiúsculas brancas. No plano intermediário, sob a cobertura metálica de marquise branca sustentada por vigas treliçadas cinzas, um ônibus urbano nas cores amarela e azul está estacionado na plataforma de embarque. Pessoas transitam pelas calçadas e plataformas ao fundo da estrutura, próximo a uma guarita de controle à esquerda. Ao fundo, à esquerda, observa-se um reservatório ou caixa d'água cilíndrica azul, enquanto o teto do terminal apresenta estrutura de dentes de serra (sheds) sob um céu azul-claro com poucas nuvens brancas e dispersas.
Estrutura atual é de 1976. Foto: Divulgação/Prefeitura de Araucária.

O edital de licitação para modernizar o Terminal Central de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foi lançado na última sexta-feira (25). Com investimento estimado em R$ 26,5 milhões, o certame terá disputa em novembro, com previsão de conclusão das obras até 2028.

Neste ano, a estrutura completa 50 anos como um importante local de ligação com outras 10 cidades no entorno de Curitiba. No entanto, desde sua inauguração, em 1976, a infraestrutura nunca passou por uma obra completa de modernização. 

Segundo a Prefeitura de Araucária, o projeto prevê a requalificação do terminal, com implantação de nova cobertura e novos pisos, ampliação do número de plataformas, criação de espaços comerciais e construção de novos banheiros. A reforma e ampliação contemplam uma edificação com área total construída de, no mínimo, 2.750 m².

+ Leia mais

O terminal também será totalmente adequado às normas de acessibilidade e segurança, com o objetivo de melhorar as condições de circulação, embarque e atendimento aos passageiros. A estrutura contará ainda com uma usina fotovoltaica.

O sistema de energia solar terá 242 painéis fotovoltaicos. O projeto inclui ainda elevador, sistema de climatização, monitoramento por câmeras e bicicletários, com o objetivo de aumentar a eficiência energética e modernizar a estrutura do terminal.

A obra também prevê novos espaços de apoio operacional e atendimento ao público, ampliando a estrutura disponível para trabalhadores e usuários do transporte coletivo.

Prazos do edital

Com a publicação do edital, o acolhimento e a abertura das propostas estão marcados para 6 de novembro de 2026. A disputa de lances será realizada às 14h15 do mesmo dia. Após a homologação do contrato, as obras deverão começar em até 30 dias.

O prazo de execução é de 720 dias corridos, aproximadamente 24 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço. O construtor será responsável pela solidez e segurança da obra pelo prazo legal de cinco anos.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vinculada ao Governo do Estado, é responsável pela obra. Em parceria, a Prefeitura de Araucária participou da elaboração do novo projeto, desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento (SMPL).

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google