Após 50 anos, terminal de ônibus da Região Metropolitana de Curitiba terá reforma milionária

O edital de licitação para modernizar o Terminal Central de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foi lançado na última sexta-feira (25). Com investimento estimado em R$ 26,5 milhões, o certame terá disputa em novembro, com previsão de conclusão das obras até 2028.

Neste ano, a estrutura completa 50 anos como um importante local de ligação com outras 10 cidades no entorno de Curitiba. No entanto, desde sua inauguração, em 1976, a infraestrutura nunca passou por uma obra completa de modernização.

Segundo a Prefeitura de Araucária, o projeto prevê a requalificação do terminal, com implantação de nova cobertura e novos pisos, ampliação do número de plataformas, criação de espaços comerciais e construção de novos banheiros. A reforma e ampliação contemplam uma edificação com área total construída de, no mínimo, 2.750 m².

O terminal também será totalmente adequado às normas de acessibilidade e segurança, com o objetivo de melhorar as condições de circulação, embarque e atendimento aos passageiros. A estrutura contará ainda com uma usina fotovoltaica.

O sistema de energia solar terá 242 painéis fotovoltaicos. O projeto inclui ainda elevador, sistema de climatização, monitoramento por câmeras e bicicletários, com o objetivo de aumentar a eficiência energética e modernizar a estrutura do terminal.

A obra também prevê novos espaços de apoio operacional e atendimento ao público, ampliando a estrutura disponível para trabalhadores e usuários do transporte coletivo.

Prazos do edital

Com a publicação do edital, o acolhimento e a abertura das propostas estão marcados para 6 de novembro de 2026. A disputa de lances será realizada às 14h15 do mesmo dia. Após a homologação do contrato, as obras deverão começar em até 30 dias.

O prazo de execução é de 720 dias corridos, aproximadamente 24 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço. O construtor será responsável pela solidez e segurança da obra pelo prazo legal de cinco anos.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vinculada ao Governo do Estado, é responsável pela obra. Em parceria, a Prefeitura de Araucária participou da elaboração do novo projeto, desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento (SMPL).