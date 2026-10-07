BR-277, BR-153 e BR-369 têm obras e Contorno Norte passa por reforço nesta quarta (7)

Nesta quarta-feira (7), as rodovias do Paraná têm pontos de atenção relacionados a acidentes recentes, obras e serviços de manutenção programados. Motoristas devem ficar atentos aos trechos com alterações no tráfego e respeitar a sinalização das equipes responsáveis pelas intervenções.

Confira, a seguir, os principais pontos de atenção no Paraná:

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Litoral/Paranaguá)

O tráfego no sentido Paranaguá exige atenção devido aos reflexos de um acidente recente na altura do km 12. A faixa da direita (faixa 2) e o acostamento já foram liberados pelas equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, mas a alça de retorno no local permanece bloqueada para a conclusão dos trabalhos.

Na altura de Balsa Nova e Palmeira (km 147 ao km 245), ocorrem trabalhos de implantação de tachas e pintura de faixas com desvio de fluxo. Além disso, em Palmeira (km 175 ao km 197), Irati (km 252 ao km 280) e Balsa Nova (km 146), há interdições pontuais no acostamento para execução de sondagens, terraplanagem e intervenções na pista.

Equipes realizam limpeza de drenagem superficial e roçada na faixa de domínio em trechos de Curitiba (km 108 ao km 111), Campo Largo (km 111 ao km 135) e região de Palmeira e Prudentópolis, além de reparos em obras de arte especiais (viadutos e pontes) em Campo Largo (km 112, km 117 e km 124 a 125) e Irati (km 256).

BR-153

Operação em sistema pare-e-siga entre o km 01 e o km 02 para trabalhos de sinalização em ambos os sentidos. Do km 01 ao km 52, acontecem obras de ampliação em ambos os sentidos.

BR-369

Obras de ampliação do km 04 ao km 22 ocorrem em ambos os sentidos da via.

BR-376

O fluxo segue moderado na maior parte dos trechos. Frentes de obras móveis realizam aplicação de tachas e sinalização em Curitiba (km 591 ao km 606) e sondagens no km 52.

BR-373 (Ponta Grossa, Imbituva e Guamiranga)

Passa por construção de muretas no km 251 (Guamiranga), sondagens de acostamento (km 182 ao 246) e serviços contínuos de limpeza de drenagem e roçada.

BR-476

Serviços de limpeza de drenagem e roçada concentram-se entre Curitiba e Araucária (km 143 ao km 155) e na Lapa (km 170 ao km 190).

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-151

Trabalhos de refilamento do pavimento ocorrem no km 212 e no km 233, em ambos os sentidos. Operação em sistema pare-e-siga entre o km 223 e o km 225 para aplicação de sinalização horizontal.

PR-092

Equipes realizam serviços do km 206 ao km 208, no sentido Wenceslau Braz.

PR-508

Aplicação de microrrevestimento do km 03 ao km 05, no sentido BR-277.

PR-340 (Acesso a Castrolanda/Castro):

Funciona no sistema pare-e-siga no km 213 devido a melhorias nos acostamentos com aplicação de camada de binder de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ).

PR-423 (Araucária/Campo Largo)

Movimentação de máquinas na faixa de domínio para terraplanagem, aterro e contenções entre o km 8 e o km 35.

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba/Almirante Tamandaré)

Serviços de roçada do km 0 ao km 6 e reforço estrutural em obras de arte especiais nos km 14, km 15 e km 16 em Almirante Tamandaré.

PR-427 (Lapa/Porto Amazonas)

Serviços de roçada e limpeza de drenagem nas margens da rodovia (km 33 ao km 67).